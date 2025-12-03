Logo
Педофил из Бањалуке ухапшен на дјелу!

Аутор:

Огњен Матавуљ

03.12.2025

14:32

Коментари:

1
Хапшење педофил Бијељина
Фото: Уступљена фотографија

Педофил М.С. из Бањалуке ухапшен је данас у Бијељини након што је дошао на договорени састанак са малољетном жртвом, али су га умјесто ње дочекали инспектори МУП-а Републике Српске!

Хапшење је спроведено у наставку акције ”Карика” коју спроводи Јединица за високотехнолошки криминалитет Управе криминалистичке полиције МУП-а Српске.

”Ухапшени се сумњичи да је у претходном периоду, користећи друштвене мреже и апликације за комуникацију, ступаo у контакт са дјецом, након чега је комуницирао на сексуално експлицитан начин, шаљући фотографије и видео снимке са сексуално експлицитним садржајем. Од дјетета је тражио да се фотографише на сексуално експлицитан начин и сачини видео снимке сексуалног садржаја, те да му такве фотографије и видео снимке пошаље”, саопштио је МУП Републике Српске.

hapsenje policija rs

Хроника

Ухапшене три особе, дјецу искориштавали за порнографију

Додају да је кроз комуникацију са дјететом осумњичени упопрно договарао састанак ради обљубе.

”На састанак је дошао данас при чему је ухапшен”, наводе у полицији.

У току су претреси локација које је осумњичени користио, а све даље мјере и радње полицијски службеници предузимају под надзором Окружног јавног тужилаштва Бијељина.

Акција Мозаик 2025

Хроника

МУП Српске ухапсио девет особа због сексуалне експлоатације дјеце!

Како наводе у полицији М.С. се на терет ставља да је починио кривична дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, искориштавање дјеце за порнографију и упознавање дјеце са порнографијом.

Акција Карика

Хроника

Ухапшене четири особе, дјецу наводили да се сликају без одјеће!

Коментари (1)
