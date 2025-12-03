Педофил из Бањалуке ухапшен на дјелу!

Аутор:Огњен Матавуљ
03.12.2025
14:32
Коментари:1
Педофил М.С. из Бањалуке ухапшен је данас у Бијељини након што је дошао на договорени састанак са малољетном жртвом, али су га умјесто ње дочекали инспектори МУП-а Републике Српске!
Хапшење је спроведено у наставку акције ”Карика” коју спроводи Јединица за високотехнолошки криминалитет Управе криминалистичке полиције МУП-а Српске.
”Ухапшени се сумњичи да је у претходном периоду, користећи друштвене мреже и апликације за комуникацију, ступаo у контакт са дјецом, након чега је комуницирао на сексуално експлицитан начин, шаљући фотографије и видео снимке са сексуално експлицитним садржајем. Од дјетета је тражио да се фотографише на сексуално експлицитан начин и сачини видео снимке сексуалног садржаја, те да му такве фотографије и видео снимке пошаље”, саопштио је МУП Републике Српске.
Хроника
Ухапшене три особе, дјецу искориштавали за порнографију
Додају да је кроз комуникацију са дјететом осумњичени упопрно договарао састанак ради обљубе.
”На састанак је дошао данас при чему је ухапшен”, наводе у полицији.
У току су претреси локација које је осумњичени користио, а све даље мјере и радње полицијски службеници предузимају под надзором Окружног јавног тужилаштва Бијељина.
Хроника
МУП Српске ухапсио девет особа због сексуалне експлоатације дјеце!
Како наводе у полицији М.С. се на терет ставља да је починио кривична дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, искориштавање дјеце за порнографију и упознавање дјеце са порнографијом.
Хроника
Ухапшене четири особе, дјецу наводили да се сликају без одјеће!
Хроника
3 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
04
17
02
17
00
16
56
16
50
Тренутно на програму