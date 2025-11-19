МУП Српске ухапсио девет особа због сексуалне експлоатације дјеце!

Аутор:Огњен Матавуљ
19.11.2025
14:18
Коментари:0
У акцији ”Мозаик 2025” полицијски службеници МУП-а Републике Српске ухапсили су девет особа осумњичених за искориштавање дјеце за порнографију, а идентификоване су и двије жртве сексуалне експлоатације, старости 10 и 13 година!
У МУП-у Српске наводе да је акција реализована у сарадњи са Европолом, те полицијама Србије, Словеније, Хрватске, Македоније и Мађарске и да је усмјерена на спречавање сексуалне експлоатације дјеце.
”У Републици Српској ухапшено је девет особа за које постоје основи сумње да су извршили кривично дјело искриштавање дјеце за порнографију”, саопштио је МУП Српске.
Хапшења су спроведена на подручју које покривају полицијске управе Бијељина, Зворник, Бањалука и Добој.
”Поступајући по наредбама надлежних судова, извршени су претреси на 12 локација за које се утврдило да их користе осумњичени и том приликом су пронађени и одузети предмети који представљају средства извршења кривичног дјела и то: мобилни телефони, лаптопови, УСБ стикови, меморијске картице, СИМ картице и остали уређаји за чување дигиталних података, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела”, наводи се у саопштењу.
Појашњавају да су кривична дјела извршена тако што су осумњичени путем друштвених мрежа, као и у групама за комуникацију, објављивали и размијењивали материјал сексуалног злостављања и искориштавања дјеце. ”Такође, осумњичени су ступали у контакт са дјецом, те им слали и наводили их да сачињавају материјал дјечије порнографије. Поред наведеног приликом реализације акције идентификоване су и двије жртве извршења кривичног дјела које су са подручја Републике Хрватске, старости 10 и 13 година, које сe при том налазе у сродничком усвoјењу”, саопштио је МУП РС.
Додају да ће Управа криминалистичке полиције, Јединица за високотехнолошки криминалитет, и у наредном периоду спроводити планске активности на откривању и доказивању кривичних дјела сексуалног злостављања и експлоатације дјеце.
Најновије
Најчитаније
17
31
17
21
17
09
17
05
16
52
Тренутно на програму