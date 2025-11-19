Logo
Филмска акција у Бањалуци: Црногорца пресрели на улици и бацили на под

Аутор:

Огњен Матавуљ

19.11.2025

13:32

хапшење Обилићево
Фото: Мондо

Црногорски држављанин, близак криминалним клановима, ухапшен је данас у акцији МУП-а Републике Српске у Бањалуци.

Мушкарац је ухапшен у насељу Обилићево након што га је у аутомобилу, которских регистарских ознака, пресрела до зуба наоружана Жандармерија.

Мушкарца су извукли из аутомобила, оборили на под и ставили му лисице на руке, чему су свједочили бројни грађани.

Након хапшења држављанин Црне Горе спроведен је на даљу криминалистичку обраду, а више детаља о акцији биће накнадно познато.

Тагови:

хапшење

Бањалука

kriminalne grupe

МУП Републике Српске

