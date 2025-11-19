Ко је Ненад Радинковић?

Извор:
Ненад Радинковић тренутно се налази у екстрадиционом притвору у Србији, гдје је ухапшен на основу потјернице коју је за њим расписао МУП Републике Српске због трговине оружјем у оквиру акције ”Charon-hitra”.
Акција је спроведена у марту ове године када је Радинковић избјегао хапшење. Готово четири мјесеца се налазио у бјекству и у јулу је лоциран на подручју Земуна у Београду, када је ухапшен. И тада је покушао да умакне полиције, па је дословно у гаћама ухапшен на улици.
Ненад Радинковић има богат криминални досије и познат је као вишеструки преступник. Због шверца оружја већ хапшен и осуђиван у Француској. Окружни суд у Бањалуци раније га је осудио на четири године затвора због саобраћајне несреће у којој је погинуо Никола Ђуровић из Бањалуке.
Након пресуде је побјегао у Француску, а како се није јавио на издржавање казне за њим је била расписана међународна потјерница по којој је 2018. године ухапшен у Бриселу и изручен у БиХ.
Прошле године хапшен због крађе квада у Лакташима, као и отмице Х.Н. кога је наводно заточио у викендици и за његову слободу тражио велики износ новца. Оба случаја се налази у фази истраге и оптужнице још нису подигнуте.
