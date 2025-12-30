Од исмијавања до новог дома: Марковићима након виралног снимка стигле најљепше вијести

Извор:
Телеграф
30.12.2025
13:00
Коментари:0
Породица Марковић из Сопота, отац Милан, његова супруга и шесторо дјеце, након праве голготе коју су прошли на друштвеним мрежама, добила је најљепше могуће вијести – ускоро ће се уселити у нов, топао дом.
Снимак њихове скромне славске трпезе за Светог Николу, на којој су биле само погача и риба. који је постао виралан и изазвао бројне увредљиве коментаре, посебно из иностранства, на крају је покренуо талас солидарности и помоћи.
О тешкој материјалној и стамбеној ситуацији породице Марковић јавност је сазнала тек након што је на друштвеним мрежама масовно почео да се дијели видео са славе, на којем су се на столу нашли само погача и риба.
Друштво
Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао
Тада је, међутим, испливала и њихова животна прича, а многи људи су се јавили са жељом да помогну.
Отац Милан каже да су вијести о новом дому донијеле огромно олакшање цијелој породици.
- Највећи животни проблем нам је решен. Наравно да нам се живот мења. Имаћемо своју слободу и, што је најважније, двориште где ће деца моћи да се играју без страха. Помоћ смо добили од много људи, али највећу захвалност дугујемо једној хуманитарној организацији која нам је решила највећи проблем. И даље нам све делује као сан - рекао је Милан за "Телеграф".
Он је додао да су значајну помоћ добили и од двојице младића из Новог Сада, као и да су медији одиграли важну улогу у томе да се за њихов случај уопште чује.
Како каже, радости не крију ни дјеца.
- Пресрећни су и веома узбуђени. Једва чекају усељење. Растерећење је огромно, као да смо се поново родили. Још не знамо тачан датум, празници су, па после 9. јануара очекујемо да се правно све регулише - објаснио је Милан.
На питање шта би поручио Американцу који је први подијелио видео и исмијавао њихову трпезу, Милан је био кратак.
- Он се јавно извинио. Испало је да је, можда и несвесно, помогао да се учини једно племенито дело - рекао је он.
Подсјетимо, снимак славе породице Марковић постао је виралан на „Инстаграму“ након што је, сасвим случајно, доспио до корисника из САД. Умјесто разумијевања, услиједили су бројни увредљиви коментари због „сиромашне трпезе“, а видео је за кратко вријеме достигао више од 10 милиона прегледа.
Друштво
Извинио се због исмијавања српске породице која је за славу имала рибу и погачу, огласио се и европарламентарац
Међутим, управо тај снимак открио је тешке услове у којима породица живи, као и њихову борбу око малог дијела куће који је предмет спора унутар породице.
И док су једни исмијавали, други су стали у њихову одбрану – а прича која је почела као увреда, завршила се као примјер људскости и солидарности.
Најновије
Најчитаније
16
45
16
39
16
39
16
28
16
23
Тренутно на програму