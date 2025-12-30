Logo
У Српској рођено 25 беба

30.12.2025

07:48

У Српској рођено 25 беба
Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, од којих 13 дјевојчица и 12 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - седам, затим у Бијељини, Фочи, Градишци по четири, Зворнику три, Невесињу двије и Требињу једна беба.

У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и два дјечака, у Бијељини и Градишци по једна дјевојчица и три дјечака, Фочи три дјевојчице и дјечак, Зворнику двије дјевојчице и дјечак, Невесињу дјевојчица и дјечак, те Требињу један дјечак.

У протекла 24 часа порођаја није било у Источном Сарајеву, Приједору и Добоју.

