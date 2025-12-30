Данас исплата пензија у Српској

Извор:
АТВ
30.12.2025
06:56
Коментари:1
Министарство финансија Републике Српске данас исплаћује, уочи новогодишњих и божићних празника, пензије за децембар у укупном износу од 168.000.000 КМ.
Ово је друга исплата пензија у децембру јер је почетком мјесеца у законом прописаном року исплаћена новембарска пензија, саопштено је из Министарства финансија Српске.
Влада Републике Српске ће, у складу са опредјељењем да подржи најстарију популацију становништва, почетком 2026. године извршити редовно усклађивање пензија, које ће на основу обрачуна и макроекономских показатеља бити повећане за око 6,5 одсто.
Из ресорног министарства подсјетили су да су у овој години извршена два усклађивања пензија, почетком године за 6,25 одсто, те редовно у августу за три одсто.
Усвојеним буџетом Републике Српске за наредну годину за пензије је намијењено 2.162.600.000 КМ, што је више за 196,6 милиона КМ него у овој години.
Према подацима Фонда ПИО, старосне пензије у структури исплаћених чине 64 одсто, породичне 24 одсто, а инвалидске 11,95 одсто, док су остала права 0,05 одсто укупно исплаћених пензија.
