Због забране телефона ученици не знају да гледају на сат: Нису знали шта показује мала, а шта велика казаљка

Забрана мобилних телефона у школама у Њујорку имала је неочекиване посљедице.
Наставници су открили да бројни тинејџери не знају да ураде једноставан задатак - да погледају у аналогни сат и одговоре им на питање: "Колико има сати?". Чак ни не знају ни да покажу гдје је велика казаљка, а гдје мала.
Након што је уведена забрана у Њујорку, многи ученици су остали без приступа својим телефонима и, самим тим, без начина да провјере вријеме јер не могу да протумаче сатове који се налазе на зидовима учионица.
''Стално питају наставнике: “Колико је сати?”. То је фрустрирајуће јер сви желе да знају колико је минута остало до краја часа (а не знају да протумаче колико је сати). Дошла сам до тачке када сам их питала: Гдје је велика казаљка, а гдје мала'', испричала је Менди Морнхинег, професорка енглеског језика у једној средњој школи на Менхетну, преноси “Њујорк пост”.
Како објашњавају наставници, већина учионица има искључиво аналогне сатове, што оставља многе ученике без јасне представе о времену током школске дана.
''То је основна вештина на коју нису навикли. Једноставно не знају да гледају на сат'', рекла је Тијана Милен, замјеница директора у средњој школи Кардозо у Квинсу.
Ученици признају да, иако су научили да читају вријеме у основној школи, ову вјештину су временом заборавили јер је више нису користили.
''Једноставно смо заборавили, јер нам никада није била потребна. Увијек смо вадили телефон да видимо колико је сати. Знам да гледам у сат. Једино ми је тешко када сат није тачно подешен, јер га понекад не намјесте правилно'', истакла је 14-годишња Сајен Френсис, ученица средње школе Мидвуд у Бруклину.
Забрана мобилних телефона у школама Њујорка ступила је на снагу 4. септембра за школску годину 2025-26. Упркос овом проблему, наставници истичу да је мјера дала позитивне резултате.
Према рокечима наставника, ученици су више концентрисани на час и боље се социјализују током одмора. Парадоксално, чак долазе и на вријеме у учионице – чак иако не знају да гледају у сат.
Родитељи и наставници годинама криве технологију за губитак основних вјештина, од лошег писања до смањене концентрације, иако се генерација З сматра изузетно вјештом у дигиталним медијима.
''У систему јавних школа Њујорка препознајемо колико је важно да наши ученици могу да знају да кажу колико је сати и када погледају у аналогне и у дигиталне сатове – рекла је Исла Гетинг портпаролка Министарства образовања града и нагласила да дјеца уче у школи да гледају на сат'', преноси Блиц.
