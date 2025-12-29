Logo
Бојић: Цијела ситуација да се сагледа стручно и без непотребног ширења панике

29.12.2025

15:01

Бојић: Цијела ситуација да се сагледа стручно и без непотребног ширења панике

Мирослав Бојић, градоначелник Лакташа, казао је да још увијек нису познати тачни разлози због којих су ученици Средњошколског центара губили свијест, али да је сигурно да узрок није сама школска зграда, односно објекат школе.

"Тиме се баве љекари и психолози. Углавном, сва дјеца која имају те проблеме имала су их и раније, још у основној школи. Код једног дјетета та ситуација је посебно изражена, док се код још четири ученика исто дешавало и у основној школи", рекао је Бојић за Независне новине.

Средњошколски центар у Лакташима

Друштво

Огласила се школа из Лакташа о падању ученика у несвијест

Истиче да је важно да се цијела ситуација сагледа стручно и без непотребног ширења панике.

Лакташи

Miroslav Bojić

