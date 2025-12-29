Logo
Large banner

Барселона контактирала Влаховића!

Извор:

Б92

29.12.2025

14:45

Коментари:

0
Барселона контактирала Влаховића!
Фото: Таnjug

Душан Влаховић је у посљедњој години уговора са Јувентусом, а од првог јануара ће моћи да преговара са другим клубовима.

Како пише Марка, Барселона је већ направила први корак и ступила у контакт са српским репрезентативцем, који се опоравља од повреде мишића и операције.

Каталонци желе да искористе ситуацију која се отворила и да за мали новац током зиме, или бесплатно на љето доведу квалитетног центарфора какав је Влаховић.

Жаир Болсонар

Свијет

Бивши предсједник оперисан због штуцања

Барселона ће на крају сезоне остати без Левандовског, па жели да на вријеме обезбеди његову замјену. Флик од централних нападача има још Ферана Тореса, па сматрају да би 25-годишњи српски центарфор идеално попунио празнину.

Мораће Влаховић да спусти финансијске захтјеве које има у Јувентусу, али се и поред тога очекује да има добру плату у шпанском великану.

(б92)

Подијели:

Тагови:

fudbal

Dusan Vlahović

Barselona

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин сазвао састанак о ситуацији у зони СВО

Свијет

Путин сазвао састанак о ситуацији у зони СВО

1 ч

0
Ђоковић: Циљ ми је да играм на ОИ у Лос Анђелесу 2028. године

Тенис

Ђоковић: Циљ ми је да играм на ОИ у Лос Анђелесу 2028. године

1 ч

0
Тадић: Бошњаци и даље опсједнути идејом освајања територије Српске

Република Српска

Тадић: Бошњаци и даље опсједнути идејом освајања територије Српске

1 ч

0
Додик: Наставићемо да подижемо животни стандард пензионера

Република Српска

Додик: Наставићемо да подижемо животни стандард пензионера

1 ч

3

Више из рубрике

Роналдо: Нећу завршити играчку каријеру док не постигнем 1.000 голова

Фудбал

Роналдо: Нећу завршити играчку каријеру док не постигнем 1.000 голова

2 ч

0
Одлазак "Матадора" – Кавани окачио копачке о клин

Фудбал

Одлазак "Матадора" – Кавани окачио копачке о клин

5 ч

0
Демантоване важне вијести о Митровићу

Фудбал

Демантоване важне вијести о Митровићу

1 д

0
Избјегнута трагедија: Велкоски ударио главмо у зид након старта противника

Фудбал

Избјегнута трагедија: Велкоски ударио главмо у зид након старта противника

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

Oчекују се промјене: Како ће авио-путовања изгледати 2026. године

15

59

Саобраћајни колапс у Бањалуци: "Човјек осиједи док прође"

15

49

Због забране телефона ученици не знају да гледају на сат: Нису знали шта показује мала, а шта велика казаљка

15

39

Незаконити докази оборили оптужницу тужилаштва!

15

38

Савјет министара БиХ усвојио одлуку: Канабис легализован у медицинске сврхе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner