Барселона контактирала Влаховића!

Душан Влаховић је у посљедњој години уговора са Јувентусом, а од првог јануара ће моћи да преговара са другим клубовима.
Како пише Марка, Барселона је већ направила први корак и ступила у контакт са српским репрезентативцем, који се опоравља од повреде мишића и операције.
Каталонци желе да искористе ситуацију која се отворила и да за мали новац током зиме, или бесплатно на љето доведу квалитетног центарфора какав је Влаховић.
Барселона ће на крају сезоне остати без Левандовског, па жели да на вријеме обезбеди његову замјену. Флик од централних нападача има још Ферана Тореса, па сматрају да би 25-годишњи српски центарфор идеално попунио празнину.
Мораће Влаховић да спусти финансијске захтјеве које има у Јувентусу, али се и поред тога очекује да има добру плату у шпанском великану.
