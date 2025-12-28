Избјегнута трагедија: Велкоски ударио главмо у зид након старта противника

Извор:
Аваз
28.12.2025
13:26

У Малој дворани КСЦ Скендерија екипа Сарајева је савладала Вратник с 3:2 и пласирала се у финале "Хасетовог класика".
Нажалост, сусрет је обиљежила и повреда коју је задобио Крсте Велкоски након старта Табака, који је добио црвени картон.
Актуелни генерални директор ФК Сарајево ударио је главом у зид што можете погледати од 2:50 приложеног видеа.
Послије указане помоћи Македонац је напустио паркет и додатне претраге показтаће степен повреде.
