Избјегнута трагедија: Велкоски ударио главмо у зид након старта противника

Извор:

Аваз

28.12.2025

13:26

Фото: Printscreen/Youtube

У Малој дворани КСЦ Скендерија екипа Сарајева је савладала Вратник с 3:2 и пласирала се у финале "Хасетовог класика".

Нажалост, сусрет је обиљежила и повреда коју је задобио Крсте Велкоски након старта Табака, који је добио црвени картон.

Актуелни генерални директор ФК Сарајево ударио је главом у зид што можете погледати од 2:50 приложеног видеа.

Послије указане помоћи Македонац је напустио паркет и додатне претраге показтаће степен повреде.

Futsal

