Дуге колоне возила на ГП Градишка и Градина у оба смјера

28.12.2025
12:57
Коментари:0
На граничним прелазима Градишка и Градина дуге су колоне путничких возила у оба смјера, док су на ГП Свилај и Козарска Дубица гужве и дужа чекања на излазу из БиХ, наведено је из АМС Републике Српске.
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања.
Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље Европске уније (EES, Entry/Exit System), могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 2.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
