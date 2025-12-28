Logo
Large banner

Дуге колоне возила на ГП Градишка и Градина у оба смјера

28.12.2025

12:57

Коментари:

0
Дуге колоне возила на ГП Градишка и Градина у оба смјера
Фото: AMS

На граничним прелазима Градишка и Градина дуге су колоне путничких возила у оба смјера, док су на ГП Свилај и Козарска Дубица гужве и дужа чекања на излазу из БиХ, наведено је из АМС Републике Српске.

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања.

Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље Европске уније (EES, Entry/Exit System), могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 2.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Подијели:

Таг:

гужве на граници

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Друштво

Доноси ли Лидл проблеме у БиХ? Само да нам не присједне јефтино

5 ч

1
Не носите у ЕУ ракију и сланину казне су бруталне

Друштво

Не носите у ЕУ ракију и сланину казне су бруталне

5 ч

0
Ваздух нездрав у Бањалуци, Добоју, Гацку, Тузли и другим градовима

Друштво

Ваздух нездрав у Бањалуци, Добоју, Гацку, Тузли и другим градовима

6 ч

0
Тужна вијест: У 10. години преминула Анида Шатара чија је борба ујединила БиХ и дијаспору

Друштво

Тужна вијест: У 10. години преминула Анида Шатара чија је борба ујединила БиХ и дијаспору

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Демантоване важне вијести о Митровићу

16

05

Већина видеа на "јутјубу" направљена вјештачком интелигенцијом

16

01

Како смањити надимање: 7 савјета љекара

15

57

Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

15

46

Ужас код Врбаса: Мушкарца везали, мучили и звјерски усмртили

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner