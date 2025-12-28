Logo
Ваздух нездрав у Бањалуци, Добоју, Гацку, Тузли и другим градовима

Извор:

СРНА

28.12.2025

09:18

Коментари:

0
Нездрав ваздух јутрос је у Бањалуци, Добоју, Гацку, Тузли, Калесији и другим градовима, објављено је на интернет страници "Зрак.еко-акција".

Грађанима у Бањалуци, Тузли и Калесији препоручује се да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица на респираторне органе.

Индекс квалитета ваздуха у Тузли је 157, у Бањалуци 156, а 151 у Калесији.

Мјерење у 7.00 часова показало је да је ваздух нездрав за осјетљиве групе у Добоју са индексом квалитета 150, у Илијашу 129, у Вогошћи 127, у Какњу 124, у Маглају и у Сарајеву 111 и у Гацку и Високом 109.

Ваздух са индексом квалитета од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

Коментари (0)
