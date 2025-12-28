Logo
Данас су Материце – каква је симболика "везивања"

РТС

28.12.2025

07:56

Српска православна црква обиљежава Материце – један од неколико празника који претходе Божићу. Дјетињци, Материце и Оци, проводе се у заједништву, уз окупљање породице.

Материце су највећи хришћански празник мајки и жена у нашем народу. Као што су мајке везивале дјецу на Детињце, на исти начин данас дјеца везују мајке.

Оне се одвезују поклонима, који могу бити и скромни, попут бомбоне или јабуке.

Обичај "везивања" и "одвезивања" потврђује нераскидиву везу свих чланова породице и симболише чврсте породичне везе, слогу и мир.

Чеда Јовановић

Сцена

Чеда Јовановић након развода живи са Ацом Косом

Везују се и жене у окружењу – комшинице, тетке, баке. Спрема се свечани, због Божићног поста, посни ручак, који окупља цијелу породицу.

Као и крсне славе и ови празници су јединствене наше светковине.

Материце су, као некада, и данас прилика да се обрадују сиромашна или дјеца без родитеља.

У дубљем, црквеном контексту, празници Дјетињци, Материце и Очеви не повезују само ту једну генерацију, него све генерације родитеља, мајки и дјеце уназад. То повезивање сеже до најдаљих, најстаријих времена библијске историје када се сјећамо свих великих жена из претхришћанских и хришћанских времена.

Тагови:

СПЦ

materice

