Данас су Материце – каква је симболика "везивања"

Српска православна црква обиљежава Материце – један од неколико празника који претходе Божићу. Дјетињци, Материце и Оци, проводе се у заједништву, уз окупљање породице.
Материце су највећи хришћански празник мајки и жена у нашем народу. Као што су мајке везивале дјецу на Детињце, на исти начин данас дјеца везују мајке.
Оне се одвезују поклонима, који могу бити и скромни, попут бомбоне или јабуке.
Обичај "везивања" и "одвезивања" потврђује нераскидиву везу свих чланова породице и симболише чврсте породичне везе, слогу и мир.
Везују се и жене у окружењу – комшинице, тетке, баке. Спрема се свечани, због Божићног поста, посни ручак, који окупља цијелу породицу.
Као и крсне славе и ови празници су јединствене наше светковине.
Материце су, као некада, и данас прилика да се обрадују сиромашна или дјеца без родитеља.
У дубљем, црквеном контексту, празници Дјетињци, Материце и Очеви не повезују само ту једну генерацију, него све генерације родитеља, мајки и дјеце уназад. То повезивање сеже до најдаљих, најстаријих времена библијске историје када се сјећамо свих великих жена из претхришћанских и хришћанских времена.
