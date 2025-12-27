Logo
У Француској 30 људи дијели један ауто, а кључеви су у сеоској кафани

27.12.2025

21:35

Фото: Unsplash

У француском селу Пон де Баре, које броји тек око седамсто становника и смјештено је на југоистоку земље, тридесетак мјештана покренуло је акцију дијељења једног аутомобила.

Поред економских уштеда, ова иницијатива има и јасну еколошку компоненту, а промотери пројекта наглашавају и да је дјељење аутомобила ојачало друштвене везе у општини.

Овакав вид превоза захтијева координацију, комуникацију и повјерење, чиме се враћа осјећај заједништва.

Корисници плаћају 25 центи по пређеном километру, а тај износ је намијењен искључиво за гориво, одржавање и поправке.

Кључеви се чувају у сеоској кафани, која служи као неформално мјесто сусрета, преноси Ревијахак.

Пример Пон де Бареа показује да одржива мобилност не захтијева увијек велика улагања - понекад је довољно преиспитати начин коришћења аутомобила и прилагодити га стварним потребама заједнице.

Иначе, мјештани су заиста скромни јер дијеле стари Цитроен ЗX.

