Британци све сиромашнији

27.12.2025

21:18

Висока инфлација и низак привредни раст додатно ће довести до пада животног стандарда у Великој Британији, потискујући је иза њених економских конкурената, предвиђа Центар за економска и пословна истраживања (ЦЕБР) са сједиштем у Великој Британији.

Прогноза, изнесена у годишњој табели Свјетске економске лиге ЦЕБР-а, предвиђа да ће Велика Британија пасти са 19. на 22. мјесто на глобалној ранг-листи БДП-а по глави становника до 2030. године, а да ће је престићи Хонг Конг, Финска и Уједињени Арапски Емирати.

Очекује се да ће животни стандард Велике Британије пасти иза стандарда бивше колоније Малте до 2035. године.

БДП се у доларима по глави становника у Великој Британији прогнозира се на 58.775 долара за наредну годину.

Према овом извјештају, раст БДП-а по глави становника у Великој Британији биће други најслабији у Г7 у наредних пет година, одмах иза Јапана. У извјештају се подсјећа да је 2025. година била прва пуна година на власти за лабуристичку владу.

"Пошто су изабрани на платформи за подстицање раста, постигнут је само веома ограничен успјех", наведено је у извјештају, те се додаје да је привреда забиљежила раст од само 1,4 одсто у 2025. години. Економиста ЦЕБР-а Пушпин Синг рекао је да се Велика Британија суочава са троструким изазовом, односно високом инфлацијом, великим дугом и ниским привредним растом.

Синг је упозорио да Британија у неким аспектима још увијек живи од прошле славе и да су спекулације о потенцијалном повећању пореза саме по себи отежале економску активност посљедњих мјесеци, преноси Срна.

Званични подаци показују да су британска домаћинства и даље сиромашнија него прије пандемије вируса корона, а реални расположиви доходак по глави становника још се није опоравио на ниво из 2019. године усљед продужене кризе трошкова живота.

Велика Британија

економија

