Сара Ћирковић побиједила Сајду Москер из Панаме

Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" из Зворника Сара Ћирковић вечерас је у Зворнику побиједила Сајду Москер из Панаме.
Ћирковићева је била боља у шест рунди.
Сајда Москер носи надимак Ла Бомба због својих разорних удараца и има латиноамеричку титулу.
Меч је одржан у у зворничком Спортско-рекреативном центру пред око 3.000 гледалаца.
Овом спортском спектаклу присуствовали су министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић, предсједник Боксерског савеза Србије Ненад Боровчанин, градоначелник Зворника Бојан Ивановић.
Ћирковићева, која боксује у категорији до 53,5 килограма, до сада има двије побједе у два професионална меча.
Ћирковићева је у два досадашња професионална меча крајем априла у Бањалуци побиједила Францускињу Роман Муле, док је почетком октобра у Минхену била боља од Венецуеланке Леирин Флорес.
Вечерашњи меч је одржан у организацији "Балкан боксинга" под називом "Краљице ринга".
Боксерски парови: Бошковић – Раковић, Шадрина – Каризманова и Кулахова – Кутсенко боксовали су ревијално прије меча Ћирковићеве и Москере.
