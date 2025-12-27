Logo
Сара Ћирковић побиједила Сајду Москер из Панаме

Извор:

СРНА

27.12.2025

21:30

Сара Ћирковић побиједила Сајду Москер из Панаме
Фото: Срна

Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" из Зворника Сара Ћирковић вечерас је у Зворнику побиједила Сајду Москер из Панаме.

Ћирковићева је била боља у шест рунди.

Сајда Москер носи надимак Ла Бомба због својих разорних удараца и има латиноамеричку титулу.

Меч је одржан у у зворничком Спортско-рекреативном центру пред око 3.000 гледалаца.

Овом спортском спектаклу присуствовали су министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић, предсједник Боксерског савеза Србије Ненад Боровчанин, градоначелник Зворника Бојан Ивановић.

Ћирковићева, која боксује у категорији до 53,5 килограма, до сада има двије побједе у два професионална меча.

радник-посао-рад-брусилица-брушење-

Економија

Никад већа потражња радника у најјачим свјетским економијама, а све мање их долази

Ћирковићева је у два досадашња професионална меча крајем априла у Бањалуци побиједила Францускињу Роман Муле, док је почетком октобра у Минхену била боља од Венецуеланке Леирин Флорес.

Вечерашњи меч је одржан у организацији "Балкан боксинга" под називом "Краљице ринга".

Боксерски парови: Бошковић – Раковић, Шадрина – Каризманова и Кулахова – Кутсенко боксовали су ревијално прије меча Ћирковићеве и Москере.

Sara Ćirković

бокс

