Шок у борилачком свијету: Првак пао на допингу и остао без свега

Извор:

Аваз

24.12.2025

17:53

Фото: Printscreen/X

Првак Професионалне борилачке лиге (ПФЛ) у перолакој категорији за 2025. годину, Мовлид Хајбулајев, суспендован је на годину дана након што је био позитиван на забрањену супстанцу, потврдила је ПФЛ.

Одлука је услиједила након допинг теста обављеног на сам дан финалне борбе, у којој је Дагестанац славио против Хесуса Пинеде.

Узорак узет након финала турнира, одржаног 1. августа у дворани Џим Вилан Бордвок у Атлантик Ситију, показао је присуство рекомбинантног еритропоетина.

Суспензија ће важити ретроактивно од датума тестирања, иако је контрола проведена у завршној фази сарадње између ПФЛ-а и Америчке антидопинг агенције (УСАДА).

Према правилима лиге, Хајбулајев је дисквалификован са Свјетског турнира ПФЛ-а за 2025. годину, чиме аутоматски губи титулу првака, шампионски појас и све припадајуће новчане бонусе.

ПФЛ је у саопштењу нагласио да ће убудуће програм тестирања проводити у сарадњи с Од‌јелом за спортску регулацију Мохеган Суна, уз поруку да за кршење антидопинг правила нема толеранције.

