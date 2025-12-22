Logo
Large banner

Млади бањалучки пливач бриљира у Холандији

Извор:

АТВ

22.12.2025

08:30

Коментари:

0
Вања Квочка
Фото: ПК Олимп

Вања Квочка остварује сјајне резултате на првенству Холандије у Ден Хагу.

Пливач бањалучког Олимпа Вања Квочка биљежи сјајне резултате на првенству Холандије, које се одржава у Ден Хагу.

Убијен руски генерал Фанил Сарваров-22122025

Свијет

Руски генерал убијен у експлозији: Бомба постављена испод његовог аутомобила

Млади бањалучки пливач је трку у дисциплини 50 метара леђно испливао у времену 25.30 што је нови рекорд Босне и Херцеговине у кадетском и јуниорском узрасту.

Овај резултат је, такође, пети најбољи ове године у Европи у овом узрасту.

Посебно треба рећи да је овај резултат бољи и од рекорда Србије у његовом узрасту.

Клима

Савјети

Нећете имати бригу: Мајстор објаснио како правилно користити климу, ова температура је најпогоднија

Квочка је претходно на истом такмичењу остварио нове кадетске и јуниорске рекорде у дисциплинама 100 метара леђно и 200 метара делфин.

Прву од поменутих дионица испливао је у времену 55.39, а другу у времену 2:03.55, чиме је заузео највише мјесто на постољу.

Подијели:

Тагови:

plivanje

Вања Квочка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Трамп именовао специјалног изасланика за Гренланд

4 ч

0
Нови детаљи пљачке Лувра: Украдено више од 8.000 дијаманата!

Свијет

Нови детаљи пљачке Лувра: Украдено више од 8.000 дијаманата!

4 ч

0
Незгода на путу Вишеград-Устипрача, полиција и хитна на терену

Хроника

Незгода на путу Вишеград-Устипрача, полиција и хитна на терену

4 ч

0
Мушкарац са капуљачом запалио познати кафић

Хроника

Мушкарац са капуљачом запалио познати кафић

4 ч

0

Више из рубрике

Туча ММА борца и јутјубера

Остали спортови

Јутјубери напали ММА борца, настао општи хаос

21 ч

0
Милош Јаничић

Остали спортови

Овако је Милош Јаничић ''избубао'' ММА легенду - ВИДЕО

1 д

0
Васо Бакочевић нокаутиран

Остали спортови

Васо Бакочевић брутално нокаутиран - јавио се из Ургентног

1 д

0
Никољданска најава Борчевог табора: Нове побједе једина су жеља

Остали спортови

Никољданска најава Борчевог табора: Нове побједе једина су жеља

2 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

12

30

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner