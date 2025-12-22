Млади бањалучки пливач бриљира у Холандији

Извор:
АТВ
22.12.2025
08:30
Коментари:0
Вања Квочка остварује сјајне резултате на првенству Холандије у Ден Хагу.
Пливач бањалучког Олимпа Вања Квочка биљежи сјајне резултате на првенству Холандије, које се одржава у Ден Хагу.
Млади бањалучки пливач је трку у дисциплини 50 метара леђно испливао у времену 25.30 што је нови рекорд Босне и Херцеговине у кадетском и јуниорском узрасту.
Овај резултат је, такође, пети најбољи ове године у Европи у овом узрасту.
Посебно треба рећи да је овај резултат бољи и од рекорда Србије у његовом узрасту.
Квочка је претходно на истом такмичењу остварио нове кадетске и јуниорске рекорде у дисциплинама 100 метара леђно и 200 метара делфин.
Прву од поменутих дионица испливао је у времену 55.39, а другу у времену 2:03.55, чиме је заузео највише мјесто на постољу.
