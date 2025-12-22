Нећете имати бригу: Мајстор објаснио како правилно користити климу, ова температура је најпогоднија

22.12.2025
08:17
Коментари:0
Гријање на климу многима је опција, али с обзиром на поскупљење струје, важно је користити клима уређаје на начин који минимизира потрошњу енергије.
Клима уређаји су били спас током љета, а сада служе да нас загрију. Ево неколико корисних савјета за рад климе током зимског периода, преноси Нова.
На сваком даљинском постоји дугме на којем пише МОДЕ. Притиском на то дугме тражите опцију гријања. Код неких клима на дисплеју даљинског гријање проналазите тако што се појављује иконица сунца, натпис Heat. Мала стријелица треба да буде усмјерена ка Heat.
Следећи корак је подешавање температуре на даљинском. Пожељно је задати на даљинском температуру два степена већу него што желите да буде у просторији коју гријете. Ако желите да температура у простору буде 24 Ц, задајмо 26 Ц пошто унутрашња јединица климе мери температуру код себе гдје је температура за два степена већа него у простору који се климатизује.
Није пожељно док клима ради да на даљинском тражите гријање, већ то треба урадити прије паљења климе, док промјену температуре можете несметано мијењати док клима ради.
Свијет
Нови детаљи пљачке Лувра: Украдено више од 8.000 дијаманата!
Када климу упалите потребно је од 2 до 10 минута да клима почне да грије.
Брзину дувања ваздуха из климе подешавате помоћу дугмета Fan speed на даљинском. Постоје у већини случајева три или четири брзине за избацивање ваздуха.
Препоручује се прва брзина или Low, зато што се вентилатор спорије окреће и ваздух више задржава у испаривачу унутрашње јединице.
Ако и даље клима уређај неће да вам пребаци на гријање, онда треба да је ресетујете.
Ако се не ради редован годишњи сервис климе, понекад се догоди да клима неће да се упали или на дисплеју испише грешку. Када је у питању ова врста проблема ресетовање климе је неопходно.
Поступак за ресетовање климе објаснио нам је мајстор Зоран Илић за Данас.
– Прво искључите климу преко даљинског управља, а затим извуците кабл из утичнице. Нек стоји ван утичнице неколико минута, а потом га вратите у струју. Потом приђите унутрашњој јединици климе и подигните поклопац, са десне или лијеве стране у доњем углу се налази дугме за ресетовање.
Притисните га на око десетак секунди, а затим пустите. Клима би требала да буде ресетована, укључите је путем даљинског и пустите на режим гријања – објаснио је мајстор, преноси Н1.
Најновије
Најчитаније
12
41
12
36
12
36
12
30
12
30
Тренутно на програму