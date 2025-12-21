Резултат истраживања: Овај напитак би могао успорити старење

Извор:
Кефир није само напитак за пробаву - нова истраживања сугеришу да би могао имати и шири учинак на здравље.
Ново истраживање из Јапана показује да овај ферментирани млијечни напитак, познат по благотворном дјеловању на цријева, може имати и позитиван учинак на процес старења - бар кад је ријеч о имунолошком систему.
Научници са Универзитета Схинсху проучавали су како ферментирани производи попут кефира утичу на организам у старијој доби. Како објашњавају, старењем имунитет слаби, а имунолошке станице губе способност правилне диобе.
Посљедица су тихе, хроничне упале које с временом придоносе развоју бројних болести, док органи попут јетре и тимуса постепено губе функцију, преноси Индекс.
Истраживачи су старијим мишевима осам седмица давали инактивирани сој бактерије издвојене из кефира, назван Lentilactobacillus YRC2606. Након тога анализирали су стање њиховог имунолошког система.
Резултати су показали да су мишеви који су добијали тај бактеријски сој имали мање промјена типичних за старење, нарочито у јетри и тимусу. Уз то, уочени су и нижи нивои упалних процеса те мања количина протеина који иначе заустављају диобу станица, што је један од кључних механизама старења ткива.
Ауторка истраживања Хирока Сасахара наводи како би ова бактерија могла имати важну улогу у очувању имунитета у старијој доби.
"Такви би се сојеви у будућности могли користити у функционалној храни или додацима прехрани намијењенима старијим особама", истакла је.
