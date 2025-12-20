Грешка приликом пеглања косе која је уништава

20.12.2025
Преса за косу данас је један од најчешће коришћених алата за негу и обликовање, а стручњаци су открили које грешке најчешће правимо приликом коришћења пегле.
Исправљање косе пеглом може бити знатно безбједније уколико обратите пажњу на неколико важних детаља. Најважнији су правилно подешена температура и начин на који користите пресу за косу, али и избегавање једне честе грешке која може оштетити косу.
Стручњаци често упозоравају да је пеглање косе један од најштетнијих третмана, нарочито ако се не користе производи за заштиту од топлоте. Високе температуре исушују власи, оштећују њихов природни заштитни слој и временом доводе до ломљења, пуцања и губитка сјаја. Током пеглања, температура може достићи и до 230 степени, при чему се загрејане плоче директно ослањају на длаку.
Уз то, многи од нас несвесно понављају исту грешку која додатно повећава ризик од оштећења приликом коришћења пресе за косу.
Шпанска фармацеуткиња Хелена Родеро упозорава да понављање преласка пресе преко истог прамена може озбиљно оштетити косу. Умјесто тога, савјетује да се фризури посвети неколико минута више и да се преко сваког прамена пређе спорије и пажљивије, али само једном, како би се постигао жељени резултат уз минимално оштећење.
"Много је штетније више пута брзо прелазити пеглом преко истог дијела косе него једном спорије, иако се често чини супротно", истиче она.
Како Хелена Родеро наглашава, ризик од оштећења косе расте с повећањем температуре. Када се достигне превисок ниво топлоте, кератин - основни структурни протеин косе почиње да се разграђује, што доводи до губитка еластичности, исушивања и, с временом, ломљења власи. Оваква оштећења нису одмах видљива, али се гомилају са сваким коришћењем пресе, а опасност је још већа ако се коса пегла док је влажна или без одговарајуће заштите од топлоте, објашњава Родерова за Instyle.es.
Да бисте косу исправили што ефикасније, а притом смањили ризик од оштећења, важно је подијелити је на тање праменове. На тај начин топлота се равномерније распоређује, а фризура постаје уједначенија и дуготрајнија. Употреба чешља или четке током пеглања додатно олакшава контролу покрета и омогућава савршено глатку завршницу, без потребе за понављањем поступка.
"Ако на влажну косу нанесете заштиту од топлоте, што увијек препоручујем, неопходно је да је потом у потпуности осушите прије него што посегнете за пеглом", објашњава Хелена.
Како она додаје, иако препарати за заштиту од топлоте значајно смањују степен оштећења, они га не могу у потпуности спречити. Ови производи стварају танак заштитни слој, попут филма, који облаже власи, задржава влагу у њима и ублажава директно дјеловање топлоте. Међутим, то важи само ако се правилно наносе – равномјерно и дуж цијеле дужине косе, а не само по њеној површини.
Ако користите пресу са могућношћу подешавања температуре, то је одлична вијест за здравље ваше косе. Температура пегле увијек треба да буде прилагођена типу косе: танка или већ оштећена коса не би требало да се излаже температурама вишим од 160 до 170 степени Целзијуса, нормална или фарбана коса може поднети око 180 степени, док густа и коврџава коса може захтевати и до 200 степени како би се успешно исправила, али уз посебан опрез.
Након пеглања препоручује се наношење лаганих уља, попут аргановог или јојобиног, као и регенеративних серума, док хранљиве маске примјењене једном до два пута недјељно могу значајно допринијети опоравку косе, нарочито ако се преса користи често.
