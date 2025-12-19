Стари кувар открива тајну припреме у џезви: Ево која је разлика између српске и турске кафе

Извор:
"Савремени кувар", у којем се налази више од 3200 рецепата и савјета, у поглављу “Кафа”, подсјећа и на предање да заслуга за откриће кафе припада једном "чобанчету који је примијетио да му козе показују изузетну живахност кад год би се набрстиле биљке познате под именом кахоуа".
У Европи је кафа почела да се пије средином 17. вијека.
Да је било нешто посебно у млиновима за кафу који је некада свака кућа имала, а којима се ширио мирис мљевене кафе, потврђује и овај стари кувар у којем се у припреми наводи важност мљевења кафе прије кувања. Многи су још раније наглашавали колико је битно да сами самељете кафу (ако сте у прилици) јер невјероватно је шта се све може наћи у куповној мљевеној кафи, пише Крстарица.
"Да би кувана кафа била укусна потребно је прво да зрна кафе буду лијепо испржена али не препржена. Друго, да се кафа добро самеље непосредно прије кувања. И треће, да вода добро проври а затим кад се кафа скува, да направи још један кључ. Кафа се служи чим се скува, никад подгријана. Талог од кафе не сме се поново употребити".
А разлика између српске и турске кафе, није само у начину служења, већ и у припреми. Ево шта каже Кувар из 1967. године:
"Ставити у џезву воду и шећер и пустити да проври. За једну шољицу кафе потребна је шољица и по воде, коцка шећера и кашичица мљевене кафе. Кад вода проври, одлити мало у шољицу или друго лонче, закувати кафу, па вратити џезву на ватру да кафа направи кључ, односно, само да се подигне, ништа више. Усути одливену воду, оставити кафу минут-два да ‘стане’ а затим је разлити у шољице и служити".
"Ова кафа се највише пије у Босни а справља се овако: Ставити кафу у суву загријану џезву и прелити је кључалом водом. Кафа не треба више да ври. Однос воде, кафе и шећера је исти као за српску кафу, само што се шећер не ставља у кафу већ се служи посебно. Готова турска кафа служи се у малим џезвама, за сваку особу посебно".
