Родитељи, ево шта да урадите ако се дијете плаши Дједа Мраза

17.12.2025

08:24

Дјед Мраз са дјететом
Фото: Gustavo Fring/Pexels

Код многих малишана симпатични дједица са бијелом брадом изазива одушевљење, али код неких изазива и страх.

Психолози су објаснили зашто је нормално да се дјеца плаше Дједа Мраза, али и шта да радите уколико је тако како бисте му помогли да превазиђе страхове.

Страх од Дједа Мраза је нормалан

Психолози кажу да је развојно сасвим нормално да мала дјеца оклевају и осећају анксиозност када треба да приђу или остваре неки контакт са одраслом особом коју не познају добро.

Природни осјец́ај самоодржања код деце често се активира када су приморана да сједе поред човјека којег не познају – посебно ако та особа има густу белу браду, продоран глас и носи чудан црвени костим – каже психолог из организације Кидс Фирст, Ејми Џенсен-Старџен.

Иронично је што учимо своју дјецу о ‘опасности од незнанаца’ само да бисмо направили салто уназад за празнике, наговарајуц́и их да испричају тајне непознатој особи како бисмо могли да добијемо фотографију за албум – додаје.

Она истиче да можете да урадите неколико ствари како бисте припремили дијете са сусрет са Деда Мразом и на тај начин га умирили и обезбједили да тај сусрет прође опуштеније.

5 савјета како да сусрет са Дједа Мразом буде забаван

Разговарајте са дјецом о томе шта ће се вјероватно догодити приликом сусрета са Дједа Мразом. Када дјеца знају шта да очекују када упознају човека у црвеном одијелу, лакше им је да се носе са својом анксиозношћу. Објасните шта ће се догодити када упознају Дједа Мраза и уверите их да ћете бити ту да их подржите.

Потражите помоћ од старијег дјетета

Многа дјеца уче посматрајући друге, зато охрабрите своје уплашено дете да из даљине посматра како старији брат, сестра или неки њихов другар сједи са Дједа Мразом. Када ваше дијете схвати да је посјета Дједа Мразу заправо нешто забавно, можда ће и оно жељети да учествује.

Упознајте се са Дједа Мразом унапријед

Прије него што одведете дете у препун тржни центар да види чудног човјека у црвеном одијелу, испричајте му причу о Деда Мразу како би се упознало са овим ликом и видјело га као пријатељски настројеног и веселог, а не као некога ко је нов и потенцијално застрашујући. Књиге са причама, видео снимци, па чак и онлајн прикази Дједа Мраза такође могу помоћи детету да се боље припреми за овај сусрет.

Будите стрпљиви

Када водите дијете у посјету Деда Мразу, почните издалека и постепено охрабрујте дијете да се приближи како се буде осјећало опуштеније. Можда ћете морати да направите два или три “прелета” поред Дједа Мраза прије него што дете заиста скупи храброст да му приђе. То је сасвим нормално!

Ако не успије – увијек постоји следећа година!

Ако ништа од овога не успије да опусти дијете, на наваљујте. Сасвим је нормално да се мала дјеца плаше Дједа Мраза, као и других костимираних ликова. Већина дјеце временом превазиђе страх од Деда Мраза и постоје и друге ствари које можете учинити да бисте забиљежили празнике. Умјесто тога, покушајте да се фотографишете испред своје божићне јелке. Детету ће бити пријатније, а ви ћете и даље имати лепу успомену коју ћете чувати и слати бакама и декама и пријатељима, преноси Јумама.

Стручна помоћ

Уколико вам дјелује да је анксиозност вашег дјетета већа него код његових вршњака, не оклијевајте да се обратите за помоћ дјечјем психологу, као би малишану помогао да превазиђе овај страх и уживају празницима.

