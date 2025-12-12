Када је право вријеме да посадите божићну пшеницу: Један дан има посебну симболику

Извор:
Она
12.12.2025
07:34
Коментари:0
Постоје обичаји који не припадају само традицији, већ и осјећању дома. Они тренуци када у тихо децембарско поподне потопите зрна пшенице и гледате како полако оживљавају, имају нешто дубоко смирујуће и ритуално. Зато је садња божићне пшенице један од најљепших обичаја који се у Србији и даље чува с једнаком љубављу као некада.
Према вјеровању, пшеница се сади 17. децембра, на дан Свете Варваре, јер управо тај датум даје довољно времена да пшеница до Божића порасте бујно, густо и зелено. Њена свјежина и боја симболишу живот, обнову, здравље, напредак и благостање које свака кућа прижељкује уочи најрадоснијег хришћанског празника.
Хроника
Стравична несрећа код Руме: Ауто потпуно смрскано, има повријеђених
У народној традицији, овај дан се повезује са заштитом дома, плодношћу и снажном симболиком новог почетка. Вјеровало се да пшеница посађена баш тада доноси срећу, мир у кућу и здравље члановима породице.
Тај обичај није остао само дио предања. И данас, у многим домовима, 17. децембар је дан када се породица окупља око посуде са пшеницом, а док зрна бујају и листови озелењавају, расте и тиха нада у добру годину која долази. То је мали, топли ритуал који повезује генерације.
Припрема је једноставна, али сваки корак има своју симболику.
Свијет
Редит покреће жалбу на забрану друштвених медија за дјецу у Аустралији
Припремите плитку чинију или тањир.
На дно ставите слој вате или танки слој земље.
Равномјерно распоредите зрна пшенице.
Залијте водом, али умјерено. Превише воде гуши зрно.
Оставите на топлом мјесту, са мало свјетлости.
Већ послије неколико дана појавиће се први изданци. До Божића пшеница ће се зазеленити и постати украс стола, али и симбол добре године, наде и унутрашње свјетлости.
Кошарка
Јокић опет ушао у историју НБА лиге
Док посматрамо како расте, као да и сами у себи осјећамо нови почетак. Зато овај обичај није само декорација. То је емоција, сјећање, тиха молитва и континуитет са прецима.
Да би божићна пшеница била густа, стабилна и свјежа до празника, обратите пажњу на сљедеће:
Додајте мало земље испод вате или умјесто ње - стабло ће бити јаче и неће полијегати.
Заливајте умјерено - најљешпше расте када има довољно влаге, али не превише.
Држите на топлом мјесту, близу прозора, али не на директном сунцу.
Ако немате пшеницу, можете користити јечам или раж. Обје биљке симболизују плодност и једнако лијепо ничу.
Република Српска
Округли сто "Тридесет година Дејтонског мировног споразума"
Ови мали трикови чине велику разлику у томе како ће пшеница изгледати за празник.
Према етнолошким истраживањима, више од 70% домаћинстава у Србији и даље његује овај обичај. Разлог није само традиција, већ осјећај блискости са ритуалом који се понавља из године у годину.
Садња пшенице у дому доноси:
-осјећај припадности и континуитета
-симболику среће, здравља и благостања
-тренутке породичног окупљања
-лични мир, јер гледати биљку како расте доноси осјећај наде.
У свијету који је све бржи, овај једноставан чин враћа нас корјенима.
БиХ
ПД ПС БиХ разматра Приједлогу закона о државној имовини
Можете је посадити поново, чак и неколико дана касније. Симболика се не губи, а биљка стигне да порасте.
Да, јечам или раж су одличне алтернативе, али пшеница је најчешћа због своје јаке симболике.
Не користи се за исхрану. Најчешће се баца у башту или двориште као симбол захвалности природи.
Када 17. децембра посадите божићну пшеницу, не уносите у дом само обичај. Уносите симбол живота, благостања и тихе радости. Свако зрно које никне подсећа да срећа често почиње од малих, скромних гестова.
Република Српска
Вијеће народа Српске о вету Бошњака на други ребаланс
Док пшеница расте, расте и вјера у мирнију, свјетлију годину пред нама. Зато не чекајте. Посадите је и дозволите да свака зелена стабљика буде подсјетник да се нада увијек враћа онима који је његују.
Најновије
Најчитаније
12
22
12
20
12
09
12
06
12
06
Тренутно на програму