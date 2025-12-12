Извор:
АТВ
12.12.2025
07:08
Коментари:0
У Бањалуци ће данас бити одржан округли сто "Тридесет година Дејтонског мировног споразума" који организује Академија наука и умјетности Републике Српске.
Из Академије су подсјетили да је Дејтоном успостављен мир и ново уставноправно уређење БиХ као сложене државне заједнице.
БиХ
ПД ПС БиХ разматра Приједлогу закона о државној имовини
Овим скупом жели се показати да је досљедна примјена модела уређења БиХ са два ентитета и три конститутивна народа гарант будућег напретка.
Најновије
Најчитаније
12
25
12
22
12
20
12
09
12
06
Тренутно на програму