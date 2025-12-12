Logo
Округли сто "Тридесет година Дејтонског мировног споразума"

АТВ

12.12.2025

07:08

0
У Бањалуци ће данас бити одржан округли сто "Тридесет година Дејтонског мировног споразума" који организује Академија наука и умјетности Републике Српске.

Из Академије су подсјетили да је Дејтоном успостављен мир и ново уставноправно уређење БиХ као сложене државне заједнице.

Представнички дом ПД ПС БиХ

БиХ

ПД ПС БиХ разматра Приједлогу закона о државној имовини

Овим скупом жели се показати да је досљедна примјена модела уређења БиХ са два ентитета и три конститутивна народа гарант будућег напретка.

ANURS

Дејтонски споразум

Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

