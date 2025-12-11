Већа издвајања за запошљавање инвалида у 2026. години

Извор:
На састанку је посебно истакнута важност подршке појединцима који су, захваљујући програмима Фонда, већ укључени у процесе професионалне рехабилитације, едукације и образовања. Тренутно се реализује програм у којем учествује више од 15 особа са инвалидитетом, а само за њих Фонд је у 2025. години издвојио 100 хиљада марака.
„Од самог оснивања овога Фонда ми смо активно укључени и сарађујемо и драго ми је да смо и чланица Савјета који Фонд као неформална тијела организовао у овој години и драго ми је да менаџмент Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом редовно обавља дијалог и консултације са представницима Републичких савеза организација инвалида тако да то у континуитету тај дијалог и комуникација се редовно одвија и даје позитивне резултате“, рекао је Бранко Сузић, предсједник Савеза слијепих Републике Српске.
У овој години за одрживост запослености издвојено је 300 хиљада марака, за економску подршку око 200 хиљада, док је новчани стимуланс по запосленој особи износио од 7 до 13 хиљада марака. Ови износи биће значајно повећани у 2026. години.
„У складу са законским надлежностима Фонда и могућностима за наредну годину унапријеђивати та сарадња а самим тим и услови за професионалну рехабилитацију, запошљавање и посебно економску подршку ратним војним инвалидима“, рекао је Душан Мастикоса, члан Одбора ратних војних инвалида Борачке организације Републике Српске.
Кроз све програме Фонда ове године издвојено је више од осам милиона марака, а како је речено новчани стимуланси за 2026. годину биће знатно већи.
„С тим да смо израдили један посебан програм запошљавања особа са инвалидитетом млађих од 35 година у привредним друштвима запошљавање инвалида с обзиром да нам тамо старосна структура запослених није баш наклоњена“, каже Стевица Дроњак, директор Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида, Приједор.
Уз најављена већа издвајања и нове програме, Из Фонда очекују да ће 2026. година донијети конкретније резултате и веће могућности за укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада.
