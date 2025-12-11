Logo
Large banner

Додик: Апсолутно подржавам иницијативу предсједника Србије

Извор:

АТВ

11.12.2025

16:18

Коментари:

0
Додик: Апсолутно подржавам иницијативу предсједника Србије
Фото: АТВ

Апсолутно подржавам иницијативу предсједника Србије Александра Вучића да цијели Западни Балкан истовремено уђе у Европску унију, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

- Ради се о рационалном, зрелом и државничком приступу који разумије комплексност нашег региона и нераскидиву међусобну повезаност свих нас који у њему живимо - навео је Додик у објави на Иксу.

Додик наводи да је Западни Балкан данас најочигледнији примјер неуспјелог спољнополитичког приступа бриселске бирократије.

- Годинама гледамо како нестратешке одлуке и туђи партикуларни интереси праве зачарани круг у којем земље нису блокиране због недостатка воље за ЕУ, него због неразумних и често немогућих захтјева који немају везе с реалношћу живота на овом простору. У срцу Европе ствара се ризик да остане неколико "вјечних кандидата", и то не својом кривицом - изјавио је Додик.

Нагласио је да зато Вучићев приједлог представља једини приступ који гарантује мир, стабилност и напредак свих са свима, умјесто фаворизовања појединих страна и продубљивања подјела.

- У БиХ видимо како неки покушавају да се под кринком европских интеграција прогура централизација државе на уштрб српског народа. То није ни европски ни одржив модел и зато је важно нагласити да се стабилност региона не може градити на штети било ког народа, већ на рационалном договору и међусобном уважавању - додао је Додик.

Истакао је да Вучићев приједлог иде управо у том смјеру.

- И зато има моју пуну подршку као државнички потез који отвара простор за реална рјешења, а не за бирократске експерименте у Бриселу - рекао је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Александар Вучић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Бошњаци опструишу све што би могло да користи Српској

Република Српска

Додик: Бошњаци опструишу све што би могло да користи Српској

1 д

7
Цвијановић: Грађани већ двије деценије бирају СНСД, а не СДС - то је чињеница

Република Српска

Цвијановић: Грађани већ двије деценије бирају СНСД, а не СДС - то је чињеница

1 д

1
Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља

Република Српска

Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља

1 д

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Српска би требало да донесе одлуку о ограничавању коришћења друштвених мрежа млађима од 16 година

1 д

0

Више из рубрике

Пленковић стигао у Бањалуку, дочекали га званичници Српске

Република Српска

Пленковић стигао у Бањалуку, дочекали га званичници Српске

1 ч

5
Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

Република Српска

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

3 ч

0
Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

Република Српска

Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

4 ч

0
Сретко Ћурковић напустио Уједињену Српску

Република Српска

Сретко Ћурковић напустио Уједињену Српску

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Пленковић положио камен темељац за студентско-културни центар на Петрићевцу

17

47

Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

17

33

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

17

30

Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

17

17

Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner