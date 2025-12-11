Додик: Апсолутно подржавам иницијативу предсједника Србије

Извор:
АТВ
11.12.2025
16:18
Коментари:0
Апсолутно подржавам иницијативу предсједника Србије Александра Вучића да цијели Западни Балкан истовремено уђе у Европску унију, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- Ради се о рационалном, зрелом и државничком приступу који разумије комплексност нашег региона и нераскидиву међусобну повезаност свих нас који у њему живимо - навео је Додик у објави на Иксу.
Додик наводи да је Западни Балкан данас најочигледнији примјер неуспјелог спољнополитичког приступа бриселске бирократије.
- Годинама гледамо како нестратешке одлуке и туђи партикуларни интереси праве зачарани круг у којем земље нису блокиране због недостатка воље за ЕУ, него због неразумних и често немогућих захтјева који немају везе с реалношћу живота на овом простору. У срцу Европе ствара се ризик да остане неколико "вјечних кандидата", и то не својом кривицом - изјавио је Додик.
Нагласио је да зато Вучићев приједлог представља једини приступ који гарантује мир, стабилност и напредак свих са свима, умјесто фаворизовања појединих страна и продубљивања подјела.
- У БиХ видимо како неки покушавају да се под кринком европских интеграција прогура централизација државе на уштрб српског народа. То није ни европски ни одржив модел и зато је важно нагласити да се стабилност региона не може градити на штети било ког народа, већ на рационалном договору и међусобном уважавању - додао је Додик.
Истакао је да Вучићев приједлог иде управо у том смјеру.
- И зато има моју пуну подршку као државнички потез који отвара простор за реална рјешења, а не за бирократске експерименте у Бриселу - рекао је Додик.
