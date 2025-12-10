Logo
Цвијановић: Грађани већ двије деценије бирају СНСД, а не СДС - то је чињеница

АТВ

10.12.2025

16:54

Фото: СРНА

У СНСД нема суђених и несуђених предсједника. Код нас се јасно зна ко је ко, за разлику од СДС-а, рекла је Жељка Цвијановић српски члан Предсједништва и потпредсједница СНСД-а.

"СНСД није Република Српска, него су то сви њени грађани који већ двије деценије бирају СНСД, а не СДС. То је чињеница. Упали сте у замку сарајевског политичког миљеа па клепећете о трошењу милиона за скидање санкција. Разумијем да они у Сарајеву не могу сварити све оне поруке које се данас пласирају на глобалној сцени, али ви бисте као политичка партија која се позива на свој историјат могли понешто и примјетити. Наравно, тим вашим сарадницима из политичког Сарајева таква кретања не пријају, јер се руши и њихов концепт страног управљања у име домаћих структура, али вама у СДС-а би требало да то прија, јер сте из Републике Српске", истакла је Цвијановићева на Иксу у одговору члану Главног одбора СДС-а Дарку Бабаљу који рекао "да је политика СНСД-а лицемјерна".

Што се тиче тих амбасадора које помињете, они су својим радом против БиХ сврставањем уз једне, умјесто уз све троје, олакшали, иако се томе нису надали, да пут до истине брже путује тамо гдје је то било потребно, навела је Цвијановићева.

" СДС, чији су бивши предсједници говорили у НСРС да их не обавезује мишљење институција Републике Српске док "службују по Сарајеву" су у ствари показали зашто СДС константно губи изборе. Пошто сте велики Европејци најбоље да све сами изгласате у Парламентарној скупштини БиХ, и тиме покажете своје капацитете и улогу коју су вам дали", поручила је Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

Милорад Додик

СНСД

Коментари (0)
