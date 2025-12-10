Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља

Извор:
Лидер СНСД-а Милорад Додик поручио је да ће СНСД у вези са регулационим планом за изградњу 16 зграда у бањалучком насељу Росуље, у Скупштини града Бањалука гласати за оно рјешење за које се изјасне мјештани.
Он је оцијенио да се око тога у Бањалуци створио анимозитет, те да су присутна и политичка мешетарења и корупција.
"Сваки план који се предложи у градској Скупштини, отићи ћемо у то подручје и позваћемо становништво, провјерити ко су, да не буде да они убацују са стране, и ако они кажу да гласамо, ми ћемо гласати за тај регулациони план, ако кажу да не гласамо, нећемо", рекао је Додик новинарима у Приједору.
Додик је раније данас подржао захтјеве грађана бањалучког насеља Росуље да се не усвоји приједлог регулационог плана "Малта један" на сједници Скупштине града Бањалука.
Мјештани бањалучког насеља Росуље одржали су синоћ састанак на којем су скупили потписе како би поднијели захтјев за сазивање збора грађана ове мјесне заједнице ради примједаба на Нацрт измјена дијела регулационог плана "Малта један" који предвиђа изградњу 16 зграда.
