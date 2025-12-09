Logo
Додик: Покренути питање кривичне одговорности Лагумџије

Извор:

АТВ

09.12.2025

14:55

Додик: Покренути питање кривичне одговорности Лагумџије
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик сматра да је крајње вријеме да се покрене питање кривичне одговорности амбасадора БиХ у УН Златка Лагумџије, те истиче да је његово поступање против Републике Српске доказ распада БиХ и немогућности да она уопште функционише.

Додик је навео да је Лагумџија мимо политике договорене у БиХ, без усаглашеног става Предсједништва БиХ, гласао прошле седмице у Генералној скупштини УН за Резолуцију о "отетој" украјинској дјеци.

"Лагумџијино дјеловање је противуставно, он руши спољну политику БиХ, представља сталну сметњу у функционисању Предсједништва БиХ, уводи праксу недопустивог понашања на највишем нивоу свјетске организације", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Додик је истакао да је Република Српска против Лагумџијиног гласања.

"Руска Федерација се покушава лажно оптужити и окривити. Лагумџијин став је његов лични став и није став БиХ. Крајње је вријеме да се према њему покрене питање кривичне одговорности, за шта већ постоје покренуте процедуре", поручио је Додик.

Генерална скупштина УН усвојила је спорну резолуцију 3. децембра, уз 91 глас за, 12 против, 57 уздржаних и 33 одсутна. Другим ријечима, више од половине, односно 102 од 193 државе чланице одбацило је документ у једном или другом облику.

Из руског Министарства спољних послова раније је саопштено да је резолуција којом се од Русије тражи "хитан повратак украјинске дјеце" препуна лажи и лицемјерја, те да окреће стварност наглавачке.

Милорад Додик

Zlatko Lagumdžija

