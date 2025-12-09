Logo
Сутра нова сједница: Хоће ли се ријешити проблем око новог прелаза у Градишци

Извор:

Кликс

09.12.2025

14:33

Завршени радови на брзој цести код Градишке
Фото: Интеграл

Сједница Управног одбора (УО) Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине (УИО БиХ) заказана је за сутра с почетком у 12:00 сати, а на дневном реду ће се наћи и измјена Правилника о унутрашњој организацији УИО.

Како је из Кабинета предсједавајућег Управног одбора УИО потврђено за "Кликс", на дневном реду ће се наћи и одлука о расподјели прихода од путарине за ауто-путеве и путеве.

Осим тога, биће разматрана и одлука о утврђивању привремених коефицијента за расподјелу средстава за период октобар - децембар 2025. године.

На дневном реду ће се наћи и приједлози одлука за привремена поравнања међу ентитетима за 2023, 2024. и 2025. годину.

У фокусу је свакако Приједлог Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у УИО који се односи на Гранични прелаз у Градишци чија је измјена "пала" на претходној сједници.

Против усвајања измјена поново је био Зијад Крњић који је тражио да предсједавајући Срђан Амиџић (СНСД) на дневни ред уврстити одлуку о расподјели прихода од ПДВ-а и поравнање.

Измјена Правилника о унутрашњој организацији УИО је формалност која је потребна због отварања нових радних мјеста за царинике који требају радити на новом граничном прелазу.

Свечано отварање ГП Градишка је заказано за 11. децембар.

16

22

Италијанска кухиња проглашена најбољом на свијету од стране TasteAtlas-а, сада чека признање UNESCO-а

16

22

Калас: ЕУ неће подстицати Украјину да прави уступке у рјешавању сукоба

16

13

Небојша Дринић није више шеф клуба ПДП-а

16

11

Принц Вилијам ипак неће млађем брату одузети титулу: Разлог ће вас дефинитивно изненадити

16

09

Новинарка открива: "Обрадовићева ћерка ми је рекла..."

