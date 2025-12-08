Крњић спријечио усвајање правилника за нови ГП Градишка

Аутор:Кристина Секерез
08.12.2025
19:22
Коментари:0
Милиони путника и даље ће чекати на старом граничном прелазу Градишка. Да нови крене с радом спријечио је Зијад Крњић. То није приоритет члану Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ којег именује Влада Федерације.
Опет је гласао против измјена Правилника о унутрашњој организацији Управе. Један човјек малтретира све остале, категоричан је Срђан Амиџић.
„Човјек каже да му смета да се отвори нови гранични прелаз и сматра да то није приоритет и да гужве нису превелике. Њему смета да имате ситуацију да оно што се тренутно дешава на старом граничном прелазу да се преполови у смислу колона и свега осталог и сматра да о томе не треба да разговара у овом моменту.Треба нам једна формална одлука, гдје ћете ви дићи руку и рећи то је ок, ви кренете да условљавате, да од тога правите политичку причу и нисте спремни да подржите оно што је у интересу грађана БиХ", рекао је Срђан Амиџић, предсједник Управног одбора УИО БиХ.
Они ће то урадити прије или послије, оптимистична је предсједавајућа Савјета министара БиХ. Када буде отворен, прелаз ће бити привремени.
„Да ће се институције ставити на диспозицију, да он профункционише у пуном капацитету, а све остало ће ићи, све знамо, иде темељем споразума. Значи да се гранични прелаз уведе у споразум између БиХ и Хрватске, којим ће бити одређена категорија граничног прелаза и на који начин ће он бити као дио тог споразума као стални гранични прелаз“, рекла је Борјана Кришто, предсједавајућа Савјета министара БиХ.
„Још прије двије-три године мост који је саграђен из ресора којим управљам био је спреман, али смо дали само тада грађевинску употребу тог моста како би се радила прикључна цеста и одтад чекамо. Неколико рокова је пробијено, али ево напокон имамо прилику да се то стави у функцију“, каже Един Форто, министар комуникација и транспорта у Савјету министара БиХ.
Зијад Крњић данас није хтио да стане пред новинаре. Оно што њему није приоритет изгледа овако: број путника који је у овој години на старом прелазу прешао границу је већи од 4.050.000, 987.000 путничких аутомобила, број аутобуса је око 10.600, а теретних возила 100.398. Отварањем новог прелаза, колоне возила на граници би биле преполовљене. Свакако, и даље ће у функцији бити стари гранични прелаз у Градишци.
