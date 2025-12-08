Преко 4 милиона путника прешло стари ГП Градишка - нови на чекању због Зијада Крњића

Извор:
АТВ
08.12.2025
17:35
Коментари:1
Зијад Крњић, члан Управног одбора УИО којег именује Влада ФБиХ, спријечио је усвајање правилника за нови Гранични прелаз Градишка због чега исти неће бити још увијек отворен.
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у УИО није усвојен ни на данашњој ванредној сједници Управног одбора, која је одржана у Сарајеву, јер је против гласао Зијад Крњић, члан УО којег именује Влада ФБиХ, иако није имао никакав коментар на правилник.
За измјене овог правилника гласали су министри финансија Зора Видовић и Тони Краљевић те министар финансија и трезора БиХ, др Срђан Амиџић и Јелена Поповић, члан УО из реда експерата којег именује Влада Републике Српске.
Новоизграђени гранични прелаз у Градишци у потпуности је опремљен по европским стандардима, али формална измјена правилника довела је у питање почетак рада на најфреквентнијем прелазу ка ЕУ. Предсједавајући УО УИО др Срђан Амиџић је подсјетио да је број путника који је у овој години до данас на старом прелазу прешао границу
4.050.000, да је прешло 987.000 путничких аутомобила и истакао разочарење да члан УО УИО може ставити политику испред интереса грађана.
БиХ
1 ч4
БиХ
2 ч7
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
2 д0
БиХ
1 ч4
БиХ
2 ч7
БиХ
2 ч3
БиХ
5 ч0
Најновије
Најчитаније
18
06
18
03
17
57
17
56
17
48
Тренутно на програму