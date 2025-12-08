Logo
Large banner

Преко 4 милиона путника прешло стари ГП Градишка - нови на чекању због Зијада Крњића

Извор:

АТВ

08.12.2025

17:35

Коментари:

1
Преко 4 милиона путника прешло стари ГП Градишка - нови на чекању због Зијада Крњића

Зијад Крњић, члан Управног одбора УИО којег именује Влада ФБиХ, спријечио је усвајање правилника за нови Гранични прелаз Градишка због чега исти неће бити још увијек отворен.

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у УИО није усвојен ни на данашњој ванредној сједници Управног одбора, која је одржана у Сарајеву, јер је против гласао Зијад Крњић, члан УО којег именује Влада ФБиХ, иако није имао никакав коментар на правилник.

За измјене овог правилника гласали су министри финансија Зора Видовић и Тони Краљевић те министар финансија и трезора БиХ, др Срђан Амиџић и Јелена Поповић, члан УО из реда експерата којег именује Влада Републике Српске.

Новоизграђени гранични прелаз у Градишци у потпуности је опремљен по европским стандардима, али формална измјена правилника довела је у питање почетак рада на најфреквентнијем прелазу ка ЕУ. Предсједавајући УО УИО др Срђан Амиџић је подсјетио да је број путника који је у овој години до данас на старом прелазу прешао границу

4.050.000, да је прешло 987.000 путничких аутомобила и истакао разочарење да члан УО УИО може ставити политику испред интереса грађана.

Подијели:

Тагови:

Гранични прелаз Градишка

Зијад Крњић

Срђан Амиџић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Зијад Крњић гласао против: Ништа од отварања новог ГП код Градишке 11. децембра

БиХ

Зијад Крњић гласао против: Ништа од отварања новог ГП код Градишке 11. децембра

1 ч

4
Амиџић: Молио сам Крњића да наведе разлог гласања против, каже да гранични прелаз није приоритет

БиХ

Амиџић: Молио сам Крњића да наведе разлог гласања против, каже да гранични прелаз није приоритет

2 ч

7
Нови покушај проналаска рјешења за гранични прелаз у Градишци

Градови и општине

Нови покушај проналаска рјешења за гранични прелаз у Градишци

6 ч

0
Појачан саобраћај на излазу према Хрватској

Градови и општине

Појачан саобраћај на излазу према Хрватској

2 д

0

Више из рубрике

Зијад Крњић гласао против: Ништа од отварања новог ГП код Градишке 11. децембра

БиХ

Зијад Крњић гласао против: Ништа од отварања новог ГП код Градишке 11. децембра

1 ч

4
Амиџић: Молио сам Крњића да наведе разлог гласања против, каже да гранични прелаз није приоритет

БиХ

Амиџић: Молио сам Крњића да наведе разлог гласања против, каже да гранични прелаз није приоритет

2 ч

7
ЦИК наредила поновно контролно бројање са 51 редовног бирачког мјеста

БиХ

ЦИК наредила поновно контролно бројање са 51 редовног бирачког мјеста

2 ч

3
Амиџић: Република Српска не прихвата никаква условљавања

БиХ

Амиџић: Република Српска не прихвата никаква условљавања

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

06

Јапан: Наређена евакуација 90.000 људи

18

03

Дјечак из Добоја побиједио на међународном фестивалу хармонике у Грацу

17

57

Покушала да извуче новац од њега, сада мора у затвор

17

56

Зовко о увредама Зукана Хелеза: Незапамћен инцидент

17

48

Завршен састанак европских лидера и Зеленског: И Лондон "погођен" ратом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner