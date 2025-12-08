Logo
Нови покушај проналаска рјешења за гранични прелаз у Градишци

08.12.2025

12:05

Нови покушај проналаска рјешења за гранични прелаз у Градишци
Фото: АТВ

Нова сједница Управног одбора Управе за индиректно опорезивање, на којој ће се тражити рјешење за пуштање у функцију новог Граничног прелаза у Градишци, биће одржана данас.

Управни одбор Управе није донио одлуку о измјени Правилника о унутрашњој организацији, због чега је онемогућен почетак рада овог граничног прелаза.

Против усвајања је био члан Управног одбора ког именује Влада Федерације БиХ Зијад Крњић.

савјет министара

БиХ

Српски министри нису подржали дневни ред сједнице Савјета министара

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић истакао је да ће, ако не буде рјешења, позвати превознике пред Владу Федерације БиХ.

