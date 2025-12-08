Нови покушај проналаска рјешења за гранични прелаз у Градишци

08.12.2025
Нова сједница Управног одбора Управе за индиректно опорезивање, на којој ће се тражити рјешење за пуштање у функцију новог Граничног прелаза у Градишци, биће одржана данас.
Управни одбор Управе није донио одлуку о измјени Правилника о унутрашњој организацији, због чега је онемогућен почетак рада овог граничног прелаза.
Против усвајања је био члан Управног одбора ког именује Влада Федерације БиХ Зијад Крњић.
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић истакао је да ће, ако не буде рјешења, позвати превознике пред Владу Федерације БиХ.
