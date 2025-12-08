Српски министри нису подржали дневни ред сједнице Савјета министара

08.12.2025
За данас најављена сједница Савјета министара БиХ, на којој је требало да се разматра Приједлог одлуке о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ, као привременог тијела, као и нацрте закона о Високом судском и тужилачком савјету и Суду БиХ, неће бити одржана, након што министри СНСД-а Сташа Кошарац и Срђан Амиџић нису подржали предложени дневни ред.
Подсјећамо, европска комисија званичним прихватањем Реформске агенде откључала је фонд вриједан 976,6 милиона евра за БиХ, али је повлачење новца условљено спровођењем реформи из агенде.
Два закона и именовање главног преговарача и даље су на чекању, због сталног настојања политичког Сарајева да се реформама процеси додатно централизују, а преговарач изабере по њиховој жељи.
Нови покушај је данас.
