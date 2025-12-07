Logo
Вулић: Конаковићево проблематизовање обиљежавања вјерских празника Срба забрињава и узнемирава

Извор:

СРНА

07.12.2025

15:48

Вулић: Конаковићево проблематизовање обиљежавања вјерских празника Срба забрињава и узнемирава

Проблематизовањем обиљежавања традиционалних вјерских празника Срба министар иностраних послова у Савјету министра Елмедин Конаковић шаље поруку која дубоко забрињава и узнемирава заједницу, изјавила је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.

Вулићева је рекла Срни да такви поступци стварају утисак дискриминације и неприхватљивог притиска, умјесто да доприносе узајамном поштовању и равноправности народа у БиХ.

дјевојчица-телефон

Здравље

Друштвене мреже дословно ''прже'' дјечији мозак

"Очекивали смо да ће Конаковићево министарство бити мост сарадње, а не извор додатних подјела" нагласила је Вулић.

Замјеник предсједавајућег Савјета министара Сташа Кошарац раније данас навео је да је министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић одлучио да Србима у том министарству проблематизује обиљежавање вјерских празника у смислу оспоравања права на накнаду.

Нестала Магдалена

Србија

Нестала дјевојчица: Тражи се Магдалена (16)!

"Информисани смо о овим појавама у институцијама БиХ. Недопустиво је да се српском народу ускраћују та права", истакао је Кошарац.

