Кошарац: Сраман и неприхватљив обрачун Конаковића са српским кадром у МИП-у

07.12.2025

12:15

Коментари:

1
Фото: Уступљена фотографија

Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић одлучио је да Србима у том министарству проблематизује обиљежавање вјерских празника у смислу оспоравања права на накндаду, рекао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

"Информисани смо о овим појавама у институцијама БиХ. Недопустиво је да се српском народу ускраћују та права", истакао је Кошарац.

Кошарац је то оцијенио као сраман и неприхватљив обрачун министра Конаковића са српским кадром у МИП-у.

"Након вербалних пријетњи, "багера и гумица", министар Конаковић је одлучио да Србима у МИП-у проблематизује обиљежавање вјерских празника у смислу оспоравања права на накнаду", навео је Кошарац на Инстаграму.

Милорад Додик-20112025

Република Српска

Додик: Покушавају да подвале непостојећи "дан Д" на европској стазици БиХ

Према његовим ријечима, Конаковић добро зна да БиХ нема закон о празницима, те да се празницима сматрају они који су утврђени законима Републике Српске и ФБиХ према мјесту пребивалишта запосленог.

Сташа Кошарац

Елмедин Конаковић

Савјет министара БиХ

