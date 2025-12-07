Кошарац: Сраман и неприхватљив обрачун Конаковића са српским кадром у МИП-у

07.12.2025
12:15
Коментари:1
Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић одлучио је да Србима у том министарству проблематизује обиљежавање вјерских празника у смислу оспоравања права на накндаду, рекао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Информисани смо о овим појавама у институцијама БиХ. Недопустиво је да се српском народу ускраћују та права", истакао је Кошарац.
Кошарац је то оцијенио као сраман и неприхватљив обрачун министра Конаковића са српским кадром у МИП-у.
"Након вербалних пријетњи, "багера и гумица", министар Конаковић је одлучио да Србима у МИП-у проблематизује обиљежавање вјерских празника у смислу оспоравања права на накнаду", навео је Кошарац на Инстаграму.
Република Српска
Додик: Покушавају да подвале непостојећи "дан Д" на европској стазици БиХ
Према његовим ријечима, Конаковић добро зна да БиХ нема закон о празницима, те да се празницима сматрају они који су утврђени законима Републике Српске и ФБиХ према мјесту пребивалишта запосленог.
БиХ
3 ч0
БиХ
4 ч0
БиХ
17 ч0
БиХ
17 ч0
Најновије
Најчитаније
14
09
14
00
13
51
13
48
13
46
Тренутно на програму