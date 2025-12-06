Кошарац: План раста збир жеља док се из правног оквира не повуку одлуке лажног Шмита

Извор:
СРНА
06.12.2025
20:59
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да је План раста збир жеља и да је о томе бесмислено расправљати док се из правног оквира не повуку одлуке лажног Кристијана Шмита.
Кошарац је нагласио да је БиХ накарадна и конфузна земља, у којој дјелују разне политичке /не/прилике и појаве.
Осим дезоријентисаних политика двије тројчице, Кошарац је рекао да је на политичкој сцени изразито антиуставно и антидејтонско дјеловање лажног високог представника Кристијана Шмита, као и Делегација ЕУ, која под кринком "напретка на ЕУ путу" покушава да условљава ову земљу разним "морањима".
"У причи о том фамозном ЕУ путу, Реформској агенди и Плану раста актуелни су закони о суду и ВСТС БиХ. То је правна папазјанија, која захтјева да се промптно искристалише и уведе у уставне оквире", рекао је Кошарац.
Подсјетио је да Устав каже да Парламентарна скупштина БиХ доноси законе, а да данас законе предлажу министар, група посланика у тој истој скупштини БиХ, а нико не гарантује да се окупатор Шмит поново неће дрзнути да нешто наметне.
"У овој сулудој земљи нема гаранције", истакао је Кошарац на Инстаграму.
Ако истински желе да БиХ направи било какав помак, Кошарац је рекао да је рјешење једноставно, да се из правног промета морају повући све одлуке нелегитимног Шмита и оне које су раније наметали високи представници.
Неопходно је, каже, направити рекапитулацију и успоставити поредак у складу са Уставом, којим је дефинисано да је Парламентарна скупштина БиХ надлежна за усвајање закона.
"План раста је тек збир жеља. Ту неће бити никаквог помака док се из правног промета не повуку одлуке лажног високог представника. До тада, бесмислено је расправљати о Плану раста", закључио је Кошарац.
Најновије
Најчитаније
21
09
21
07
21
02
20
59
20
57
Тренутно на програму