Снимак бизарне несреће: Овако је ауто завршио на Сашиној кући

Извор:

Телеграф

06.12.2025

21:27

Ауто завршио на крову куће
Фото: Инстаграм / 192

Возач аутомобила задобио је бројне повреде у суботу када је изгубио контролу над возилом и завршио на крову куће у Остриковцу код Ћуприје!

На снимку несреће који се појавио на друштвеним мрежама види се да се аутомобил занио након изласка из кривине и потом излетио на кров куће Саше Димитријевића.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Утакмица прекинута због смрти: Огласио се клуб

Возач аутомобила је превентивно превезен у ћупријску болницу гдје су му дијагностиковане лакше тјелесне повреде док међу укућанима није било повријеђених.

"Имали смо огромну срећу да нико није страдао", рекао је за портал "Телеграф" власник куће Саша Димитријевић.

Саша је навео да је у тренутку удеса његов син Дарко био сам код куће и сједио на каучу и гледао телевизију.

Изненада је чуо снажан прасак и пуцање стакла. Помислио је да се срушио кров, а када је истрчао напоље затекао је невјероватан призор - аутомобил преврнут на крову куће из кога је возач покушавао да изађе.

Voznja

Хроника

Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

"Момак који је био за воланом тек је положио возачки испит. Познајем њега и његове родитеље који раде у иностранству. Он је из сусједног села Јовца. Кривина испред наше куће је веома оштра. Када је ушао у кривину, изгубио је контролу над возилом, проклизао, пробио ограду дворишта и након превртања завршио на крову куће", објашњава Димитријевић.

  • Најновије

  • Најчитаније

22

29

Вођа навијача Партизана изрешетан у познатом ресторану био у друштву Алибега

22

17

Годинама примао погрешну пензију, сад је награбусио

22

09

Откривено ко је мушкарац изрешетан у познатом ресторану

21

56

Још мало је до моје смрти: Дирљива исповијест Жике Јакшића

21

50

Ужас у познатом ресторану: Упуцан вођа навијача Партизана

