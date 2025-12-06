Снимак бизарне несреће: Овако је ауто завршио на Сашиној кући

Извор:
Телеграф
06.12.2025
21:27
Возач аутомобила задобио је бројне повреде у суботу када је изгубио контролу над возилом и завршио на крову куће у Остриковцу код Ћуприје!
На снимку несреће који се појавио на друштвеним мрежама види се да се аутомобил занио након изласка из кривине и потом излетио на кров куће Саше Димитријевића.
Возач аутомобила је превентивно превезен у ћупријску болницу гдје су му дијагностиковане лакше тјелесне повреде док међу укућанима није било повријеђених.
"Имали смо огромну срећу да нико није страдао", рекао је за портал "Телеграф" власник куће Саша Димитријевић.
Саша је навео да је у тренутку удеса његов син Дарко био сам код куће и сједио на каучу и гледао телевизију.
Изненада је чуо снажан прасак и пуцање стакла. Помислио је да се срушио кров, а када је истрчао напоље затекао је невјероватан призор - аутомобил преврнут на крову куће из кога је возач покушавао да изађе.
"Момак који је био за воланом тек је положио возачки испит. Познајем њега и његове родитеље који раде у иностранству. Он је из сусједног села Јовца. Кривина испред наше куће је веома оштра. Када је ушао у кривину, изгубио је контролу над возилом, проклизао, пробио ограду дворишта и након превртања завршио на крову куће", објашњава Димитријевић.
