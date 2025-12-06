Logo
Упозорење: Хара нови талас превара, не отварајте ове поруке

Блиц

06.12.2025

16:58

Фото: Pexels/JÉSHOOTS

Јавно предузеће Путеви Србије упозорило је данас грађане да не отварају СМС поруке о казнама за наводне саобраћајне прекршаје јер је у питању злоупотреба.

У саопштењу се наводи да грађанима и даље стижу "злонамерне СМС поруке" о казнама за наводна прекорачења брзине или ненаплаћеној путарини.

Ана Ивановић

Тенис

Ана Ивановић се вратила старој љубави

То јавно предузеће је и крајем септембра упозорило грађане на лажне СМС поруке о казнама за саобраћајне прекршаје, пише Блиц.

