Упозорење: Хара нови талас превара, не отварајте ове поруке

06.12.2025
Јавно предузеће Путеви Србије упозорило је данас грађане да не отварају СМС поруке о казнама за наводне саобраћајне прекршаје јер је у питању злоупотреба.
У саопштењу се наводи да грађанима и даље стижу "злонамерне СМС поруке" о казнама за наводна прекорачења брзине или ненаплаћеној путарини.
То јавно предузеће је и крајем септембра упозорило грађане на лажне СМС поруке о казнама за саобраћајне прекршаје, пише Блиц.
