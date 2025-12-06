Бејби бум у затвору: Иза решетака једна породиља и три труднице

Извор:
У једином женском затвору у Србији тренутно се на издржавању казне затвора налази 338 осуђеница, од којих је једна породиља, а три труднице.
Труднице и мајке са дјецом бораве у посебним просторијама, одвојеним од осталих осуђеница, док труднице порађају у одговарајућој здравственој установи, најчешће у Градској болници у Пожаревцу, навели су за Танјуг из Управе за извршење кривичних санкција.
Поред тога, у изводу из матичне књиге рођених нема података да је дијете рођено за вријеме издржавања казне мајке, а измјенама закона о извршењу кривичних санкција из 2014. године, деца умјесто годину дана, како је то било раније, остају са мајкама у заводу до своје навршене друге године живота.
Завод обезбјеђује опрему за бебе као што су исхране, пелене, гардеробе, козметике, колица и друге ствари, док све осуђенице, укључујући труднице, породиље и дјецу, добијају неопходну здравствену негу, како заводских љекара опште праксе, тако и љекара специјалиста, гинекологије, стоматологије, психијатрије, хирургије који су им доступни према потреби и према унапред заказаним прегледима.
Поред тога, гинеколози обављају ултразвучним апаратима превентивне прегледе грлића материце, абдомена и дојке.
За мајке са дјецом, труднице и осуђенице са специфичним здравственим проблемом у овом заводу се обезбјеђује посебна храна која је прилагођена њиховим нутритивним односно здравственим потребама.
Од 338 осуђеница, распон казни на које су осуђене се крећу од неколико дана до преко 30 година, а једна од њих издржава казну затвора од 40 година.
У протеклих пет година у 2025. године у затвору има највише осуђеница, док је најмањи број осуђеница био 2022. године (226).
Највише осуђеница казну служи због кривичних дјела тешка крађа и крађа, односно 24 одсто, док за трговину дрогом казну служи 22 одсто од укупног броја осуђеница.
По старосној доби у заводу се налази 24 одсто осуђеница од 40 до 50 година, а 22 одсто од 30 до 40 година.
Прије пар дана у том затвору отворен је нови павиљон у затвореном дијелу завода капацитета за 250 осуђеница, док је 2019. године изграђен павиљон за смјештај 160 осуђеница у полуотворено и отворено одјељење.
