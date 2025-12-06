Позната бања хитно затворена због опасне бактерије

Извор:
Бактерије легионеле пронађене су у рутинским узорцима воде који су узети у познатој термалној бањи Авита у Бад Тацмансдорфу у аустријској покрајини Бургенланд. Окружна управа града Оберварта у којој се бања налази одмах је реаговала и наредила хитно затварање цијелог комплекса, док је недавним посјетиоцима бање хитно послат важан апел.
"Морају се предузети превентивне мјере, а те мјере значе да морамо затворити цијели комплекс и примјенити додатне мјере", рекао је за Хеуте генерални директор Авите, Петер Пришинг.
Желе што прије да поново отворе термалну бању али једно је јасно - инцидент погађа Бад Тацмансдорф усред шпица сезоне и изазива пометњу далеко изван Бургенланда.
Ситуација је забрињавајућа, а како пишу аустријски медији, сумња се да особа која је била гост у термалној бањи и хотелу у новембру болује од болести узроковане легионелом.
Међутим, још увијек није јасно да ли се инфекција заиста десила у поменутој термалној бањи.
Покрајина Бургенланд позива све посјетиоце који су били тамо у посљедњих 14 дана да помно прате своје здравствено стање.
Период инкубације је између два и десет дана, а могући су симптоми налик грипу, па све до тешке упале плућа.
