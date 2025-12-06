Logo
Позната бања хитно затворена због опасне бактерије

Телеграф

06.12.2025

14:12

Фото: Pixabay

Бактерије легионеле пронађене су у рутинским узорцима воде који су узети у познатој термалној бањи Авита у Бад Тацмансдорфу у аустријској покрајини Бургенланд. Окружна управа града Оберварта у којој се бања налази одмах је реаговала и наредила хитно затварање цијелог комплекса, док је недавним посјетиоцима бање хитно послат важан апел.

"Морају се предузети превентивне мјере, а те мјере значе да морамо затворити цијели комплекс и примјенити додатне мјере", рекао је за Хеуте генерални директор Авите, Петер Пришинг.

Желе што прије да поново отворе термалну бању али једно је јасно - инцидент погађа Бад Тацмансдорф усред шпица сезоне и изазива пометњу далеко изван Бургенланда.

Ситуација је забрињавајућа, а како пишу аустријски медији, сумња се да особа која је била гост у термалној бањи и хотелу у новембру болује од болести узроковане легионелом.

Међутим, још увијек није јасно да ли се инфекција заиста десила у поменутој термалној бањи.

Покрајина Бургенланд позива све посјетиоце који су били тамо у посљедњих 14 дана да помно прате своје здравствено стање.

Период инкубације је између два и десет дана, а могући су симптоми налик грипу, па све до тешке упале плућа.

