Ови АИ модели највише "халуцинирају"

Извор:
Агенције
06.12.2025
13:48
Коментари:0
Прошлог месеца, више од 50 америчких судских случајева наводило је лажне правне изворе генерисане вјештачком интелигенцијом.
Адвокати су губили случајеве, били су суспендовани и морали су да обавјештавају судове, све зато што је њихова вјештачка интелигенција самоувјерено измишљала одговоре који су изгледали стварно. Правна технологија само је врх леденог брега.
Сцена
Ведрана Рудан о својој борби са болешћу: ''Овако преживљавам умирање''
У свим индустријама, готово половина руководилаца признаје да доноси велике одлуке на основу измишљеног садржаја, а 70% пројеката вештачке интелигенције пропада, не зато што је вјештачка интелигенција лоша, већ зато што компаније бирају погрешне моделе за свој случај употребе. Укупни губици достигли су више од 67 милијарди америчких долара само у 2024. години.
Високопрецизни модели попут ГПТ-5 и Геминија су импресивни, али халуцинирају увјерљивошћу, што је ужасно за производњу, усклађеност или безбједносно критичне апликације. Поуздани модели попут Клауде-а жртвују неке могућности за врсту повјерења која је предузећима у ствари потребна.
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
45
15
40
15
35
15
33
15
30
Тренутно на програму