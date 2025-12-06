Logo
Large banner

Очекује нас тмурна недјеља, понегдје слаба киша и снијег

Извор:

АТВ

06.12.2025

13:38

Коментари:

0
Очекује нас тмурна недјеља, понегдје слаба киша и снијег
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се наставља тмурно, понегдје и магловито вријеме, са кишом на истоку и сјевероистоку, а на планинама на истоку са слабим снијегом.

На југу је ујутро могућа слаба киша, а током дана биће суво уз сунчане периоде и топлије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб вјетар сјеверних смјерова или промјенљив, у Херцеговини слаба до умјерена бура.

Јутарња температура ваздуха од три до шест, на југу око девет, у вишим предјелима од нуле, а највиша дневна од пет до девет, на југу до 15, у вишим предјелима од два степена Целзијусова.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је на југу претежно сунчано, а у осталим подручјима понегдје пада и слаба киша.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Хан Пијесак, Кнежево и Чемерно три, Соколац и Мркоњић Град пет, Сарајево и Тузла шест, Калиновик и Сребреница шест, Добој, Нови Град, Србац и Рибник седам, Бањалука, Приједор, Гацко и Рудо осам, Бијељина, Вишеград, Фоча и Зеница девет, Билећа 15, Мостар 16 и Требиње 18 степени Целзијусових.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вука тукли и гађали петардама, није причао данима

Србија

Вука тукли и гађали петардама, није причао данима

2 ч

0
СДС тражи понављање избора у четири локалне заједнице

Република Српска

СДС тражи понављање избора у четири локалне заједнице

2 ч

7
Покушао да подмити полицију, па ухапшен

Хроника

Покушао да подмити полицију, па ухапшен

2 ч

0
Метеори небо

Наука и технологија

Први пут у историји човјечанства: Нова Витлејемска звијезда појавиће се у божићној ноћи

2 ч

0

Више из рубрике

Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

Друштво

Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

3 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

Српска богатија за 24 бебе

7 ч

0
Мраз зима минус лист

Друштво

Стиже ли зима до Нове године? Овај датум би могао све да промијени

7 ч

0
Вјера кадионица црква свештеник

Друштво

Данас је Свети Александар Невски: Вјерници поштују ове обичаје који чувају дом и породицу

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

45

Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали

15

40

Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду

15

35

Орбан: Велика мађарска делегација ускоро у Москви

15

33

Вулић: Перформанс СДС-а продубљује кризу и ствара тензије

15

30

Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner