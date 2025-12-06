Очекује нас тмурна недјеља, понегдје слаба киша и снијег

Извор:
АТВ
06.12.2025
13:38
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се наставља тмурно, понегдје и магловито вријеме, са кишом на истоку и сјевероистоку, а на планинама на истоку са слабим снијегом.
На југу је ујутро могућа слаба киша, а током дана биће суво уз сунчане периоде и топлије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб вјетар сјеверних смјерова или промјенљив, у Херцеговини слаба до умјерена бура.
Јутарња температура ваздуха од три до шест, на југу око девет, у вишим предјелима од нуле, а највиша дневна од пет до девет, на југу до 15, у вишим предјелима од два степена Целзијусова.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је на југу претежно сунчано, а у осталим подручјима понегдје пада и слаба киша.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Хан Пијесак, Кнежево и Чемерно три, Соколац и Мркоњић Град пет, Сарајево и Тузла шест, Калиновик и Сребреница шест, Добој, Нови Град, Србац и Рибник седам, Бањалука, Приједор, Гацко и Рудо осам, Бијељина, Вишеград, Фоча и Зеница девет, Билећа 15, Мостар 16 и Требиње 18 степени Целзијусових.
Србија
2 ч0
Република Српска
2 ч7
Хроника
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
45
15
40
15
35
15
33
15
30
Тренутно на програму