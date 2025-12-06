Покушао да подмити полицију, па ухапшен

Извор:
СРНА
06.12.2025
13:24
Коментари:0
Возач из Бихаћа ухапштен је на подручју Градишке након што је покушао да подмити полицИју, а утврђено је и да је превозио више лица поријеклом из Авганистана и Турске.
Ухапшен је А. З. због давања мита полицији да би одустала од вршења службене радње.
Наука и технологија
Први пут у историји човјечанства: Нова Витлејемска звијезда појавиће се у божићној ноћи
Хапшење је извршено јуче приликом контроле аутомобила "фолксваген", а новчаница је уз потврду одузета, саопштено је из Полицијске управе Градишка.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Републичког јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.
Градови и општине
Појачан саобраћај на излазу према Хрватској
Пронађени држављани Авганистана и Турске упућени су у миграциони центар у Бихаћу.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
15
45
15
40
15
35
15
33
15
30
Тренутно на програму