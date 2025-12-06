Logo
Покушао да подмити полицију, па ухапшен

Извор:

СРНА

06.12.2025

13:24

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Возач из Бихаћа ухапштен је на подручју Градишке након што је покушао да подмити полицИју, а утврђено је и да је превозио више лица поријеклом из Авганистана и Турске.

Ухапшен је А. З. због давања мита полицији да би одустала од вршења службене радње.

илу-метеори-небо-21102025

Наука и технологија

Први пут у историји човјечанства: Нова Витлејемска звијезда појавиће се у божићној ноћи

Хапшење је извршено јуче приликом контроле аутомобила "фолксваген", а новчаница је уз потврду одузета, саопштено је из Полицијске управе Градишка.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Републичког јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.

Појачан саобраћај на граници

Градови и општине

Појачан саобраћај на излазу према Хрватској

Пронађени држављани Авганистана и Турске упућени су у миграциони центар у Бихаћу.

