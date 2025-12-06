Језиви детаљи троструког убиства: Пронађена тијела родитеља и сина

Извор:
У породичној кући у Чачку пронађена су тијела мушкарца и његових родитеља, а сумња се да је ријеч о насилном злочину!
Како Телеграф незванично сазнаје, полиција је рано јутрос пронашла беживотно тијело мушкарца старог око 47 године, као и тијела његових оца и мајке, који су имали око 75 година. Нико није давао знаке живота, а полиција је одмах установила да је у питању насилна смрт.
Према незваничним сазнањима Телеграф.рс, крај тијела млађег мушкарца пронађен је нож.
Велики број припадника полиције је на лицу мјеста и обезбјеђује мјесто злочина. У породичну кућу су стигли и форензичари како би изузели доказе и обавили увиђај.
У овом тренутку не може да се потврди да ли је у питању породична трагедија, двоструко убиство и самоубиство или је неко убио трочлану породицу.
