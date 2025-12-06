Ударио жену па побјегао: Ухапшен Бањалучанин који је изазвао саобраћајку у Козарској Дубици

Извор:
АТВ
06.12.2025
10:39
Д.В. из Бања Луке ухапшен је јер је проузроковао саобраћајну незгоду у Козарској Дубици у којој је једна особа тешко повријеђена.
Саобраћајна незгода се догодила 04.12.2025. године око 17:40 часова када је непознати возач проузроковао незгоду у којој је тешко повријеђена пјешак Р.Ћ. из Козарске Дубице, а потом се удаљио са лица мјеста.
Повријеђено лице превезено је Универзитетско-клинички центар Републике Српске у Бања Луци, а предузетим мјерама и радњама утврђено је да је у незгоди учествовао Д.В. из Бања Луке управљајући возилом марке волво.
Како наводе из полиције, исте вечери возач је ухапшен, а предметно возило пронађено и одузето.
О свему је обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор којем ће се по комплетирању предмета против Д.В. доставити извјештај за почињена кривична дјела "Угрожавање јавног саобраћаја" и "Непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди".
