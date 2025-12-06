Logo
Хорор у Хрватској: Жена преминула на степеницама, повријеђен мушкарац пронађен у стану

Извор:

Индекс

06.12.2025

10:36

Коментари:

0
У центру Ријеке јутрос се догодила трагедија. Тешко повријеђена жена пронађена је око 8 часова на степеништу зграде на Тргу Републике Хрватске, на ријечком Корзу, и, упркос напорима љекара, касније је преминула.

Полиција је у стану пронашла и повријеђеног мушкарца који се доводи у везу са овим догађајем, саопштила је Полицијска управа Приморско-горанска.

Према званичном саопштењу, полицајци су након пријема позива на степеништу пронашли жену која је још увијек показивала знаке живота. Одмах јој је указана медицинска помоћ, али упркос покушајима реанимације, несрећна жена је преминула на лицу мјеста.

У стану је пронађен и мушкарац са повредом врата. Он је лијечен и налази се под надзором полицијских службеника јер се доводи у везу са извршењем кривичног дјела.

У току је увиђај на лицу мјеста, а криминалистичка истрага се наставља како би се утврдиле све околности и релевантне чињенице овог догађаја.

