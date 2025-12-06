Logo
Љекари одстранили тумор тежак 3.3 килограма

06.12.2025

08:05

Љекари одстранили тумор тежак 3.3 килограма

У Заводу за максилофацијалну хирургију Клиничког болничког центра Сплит ових дана изведена је захтјевна вишесатна операција током које је успјешно одстрањен тумор врата субмандибуларне пљувачне жлијезде тежак чак 3,3 килограма.

С обзиром на неуобичајено велике димензије тумора и притисак на кључне анатомске структуре врата, захват је био изузетно изазован. Упркос сложеним анатомским, функционалним, али и естетским околностима, операција је протекла успјешно и без компликација. Тумор је у потпуности уклоњен, а дефект настао уклањањем тумора је адекватно реконструисан. Пацијенткиња се изврсно опоравља, а сви постоперациони налази су уредни.

ilu-priština-kosovo-28082025

Србија

КФОР: Појачане активности у подршци безбједности широм КиМ

Захват је извео тим максилофацијалних хирурга у саставу доц. др. сц. Славен Лупи-Ферандин, др. сц. Анте Миховиловић и Сања Кадић, др. мед., уз помоћ сестара инструментарки Ивне Жупић, Антоније Чикеш и Лу Домјановић.

Анестезиолошки тим чинили су анестезиолози Сунчица Шушков, др. мед., и Невен Кудуз, др. мед., и анестезиолошка техничарка Мара Вардић, који су одржавањем стабилних услова током операције омогућили сигурно извођење захвата упркос компресији дисајних структура тумором.

Moskva Kremlj

Свијет

Русија раскида војне споразуме са Канадом, Француском и Португалијом

- Овај успјешан захват потврђује висок ниво стручности Завода за максилофацијалну хирургију КБЦ-а Сплит и његову способност рјешавања изразито комплексних клиничких случајева, истовремено наглашавајући континуирани напредак у увођењу нових хируршких техника и извођењу све сложенијих захвата, чиме се осигурава врхунска брига за максилофацијалне пацијенте из цијеле Далмације који, по питању ове специјалности, гравитирају Сплиту као средишњем регионалном референтном центру - рекао је начелник Завода за максилофацијалну хирургију Саша Ерцеговић.

(Слоодна Далмација)

